Ronaldo med Messi-stikk: – Tror han har drømt om det

Cristiano Ronaldo (32) kopierte feiringen til rivalen Lionel Messi (30) etter drømmemålet som stilnet Barcelona-fansen.

– Det var hans første mulighet til å svare etter det Messi gjorde i Madrid, og det var en mektig anledning for ham til å svare på tiltale, sier Viasat-ekspert Petter Veland.

Ellevilt drama: Ronaldo scoret og ble utvist i El Clásico

Da Messi avgjorde El Clásico på overtid på Santiago Bernabéu i april, provoserte han hjemmefansen ved å ta av seg drakten og holde den frem mot Madrid-publikummet, med draktnummeret og navnet vendt mot tribunen. Den frekke feiringen ble stemplet som «stille og provoserende» av eksperter.

– Et frekt svar

Søndag kveld var det Ronaldos tur. Bare to minutter etter at Messi hadde utlignet til 1-1 på straffe i den første av to supercup-kamper, banket portugiseren ballen i krysset og stilnet Barcelona-fansen. 32-åringen feiret først ved å rive av seg drakten og vise frem pappakroppen – så plukket han opp drakten og holdt den opp mot Camp Nou-tribunene, akkurat slik Messi gjorde nesten fire måneder tidligere.

– Det er et stikk til Messi. Det Ronaldo prøver å si til Messi, er at «alt du kan gjøre, kan jeg gjøre bedre». Det er fortsettelsen på den evige duellen mellom de to. Messi tok rivaliseringen et steg videre med feiringen i Madrid, og nå kom svar på tiltale. Nå venter vi bare på neste trekk, sier Veland.

Han tror Ronaldos feiring var nøye planlagt.

– Messis feiring var mer instinktiv, den kom på overtid og var mer spontan. Jeg tror Ronaldo hadde sett for seg den feiringen. Jeg tror han har drømt om det i nettene før kampen. Messi var oppfinneren, mens dette var en kopi, et frekt svar, sier eksperten.

Veland tror ikke feiringen kun var rettet mot Messi. Cristiano Ronaldo har hatt en turbulent sommer preget av en stor skattesak og mange spekulasjoner. Kampen mot Barcelona var hans første på spansk jord denne sesongen.

– Jeg tror ikke bare det var fotballspilleren Ronaldo som tok feiringen, men hele personen Ronaldo. Han viste en hel nasjon at han ikke lar oppstyret påvirke seg, og at han fortsatt er den samme selv om han føler at hele landet er ute etter ham, sier han.

Får trolig fire kamper for dytt

Men feiringen risikerer å koste mer enn den smaker for Ronaldo. Kun to minutter etter å ha fått gult kort for å ta av seg trøyen, fikk portugiseren et nytt kort for filming – og dermed ble han utvist.

Da reagerte Ronaldo med å dytte til dommeren, som etter kampen skriver i sin dommerraport at «etter at det røde kortet ble vist, dyttet spilleren meg lett for å uttrykke sin uenighet». Regelverket tilsier at Ronaldo risikerer en straff på mellom fire og 12 kampers utestengelse.

– Han får nok fire kamper. Det er det regelverket tilsier at han skal få, og det er det som har blitt gitt i tidligere hendelser som denne, sier Veland.

Etter kampen uttrykker Real Madrid-trener Zinédine Zidane sin frustrasjon over Ronaldos utvisning.

– I beste fall er det ikke straffe, men det gule kortet for filming er litt strengt, sier franskmannen ifølge Marca.

Suárez i hardt vær

Ronaldo-utvisningen var ikke den eneste kontroversielle hendelsen som preget søndagens dramatiske El Clásico. Luís Suárez skaffet Barcelona et straffespark da han gikk i bakken i sekstenmeteren, og reprisene tydet på at det neppe var kontakt mellom stjernespissen og Real Madrid-keeper Keylor Navas.

Reaksjonene lot ikke vente på seg:

