Ronaldo hylles: – Han rev forsvaret fullstendig i filler

(Real Madrid – Atlético Madrid 3-0) Ada Hegerberg (21) og resten av fotballverden hyller Cristiano Ronaldo (32) for kveldens hat trick mot byrivalen fra Madrid.

Etter portugiserens imponerende målshow i den første semifinalekampen av Champions League, kunne ikke Norges store spisstjerne på damesiden dy seg.

Hegerberg la tirsdag kveld ut et bilde av seg selv og Real Madrid-helten på Instagram, fra dagen de begge mottok prisen for «årets spiller» i Europa i fjor høst. «Helt ustoppelig. For en inspirasjon!», skrev hun.

– Det er en glede å se ham score de fantastiske målene, og hvordan han greier å posisjonere seg foran mål. Måten han gjenskaper suksess år etter år, er en stor inspirasjon, utdyper Hegerberg overfor VG.

– Rev forsvaret i filler



Ronaldo regelrett herjet med La Ligas mest gjerrige forsvar tirsdag kveld. Kun 25 mål har Diego Simeones menn sluppet inn i årets seriespill. I Champions League hadde de inntil i kveld kun sluppet inn fem mål på ti kamper.

Den anerkjente fotballjournalisten i The Times, Henry Winther, satte ord på det slik overfor BBC Radio:

– Det er ikke noe dårlig forsvar, og det er ikke noe lag som gir bort mål enkelt. Dette er et lag som har Diego Godín i forsvarsfireren, og Ronaldo rev dét forsvaret fullstendig i filler.

Det er ikke rart at store deler av fotballverden hyllet mannen som fortsatt bryter barrierer i en alder av 32 år. I løpet av sin karriere står han nå med 52 mål i Champions Leagues utslagsrunder. Det er 15 flere enn Lionel Messi, som har 37. Begge har i tillegg syv (!) hat trick i den gjeveste klubbturneringen.

«Svimlende profesjonalitet»



Derfor var det ikke bare Hegerberg som tok fullstendig av etter portugiserens drømmekveld på Santiago Bernabeu. Phil Neville sa på BBC Radio at Cristiano Ronaldo «er den største spilleren på planeten».

– Messi og Ronaldo er de beste spillerne som noen gang har levd, men jeg er forutinntatt for jeg har sett hvor mye Ronaldo ofret i Manchester United for å bli så god som han er, sier Neville.

– Hans profesjonalitet er svimlende. I kveld drar han hjem, tar et isbad og fyller på med riktig mat og tar vare på seg selv.

– Hel utrolig



Real Madrids midtbanegeneral, Toni Kroos, var også full av beundring for lagkameraten.

– Det er stort å ha en spiller som Ronaldo. Du må ha en som kan score målene for å få resultatet. Han er helt utrolig, sier tyskeren.

Gary Lineker viet nok tid på Twitter til kveldens store spiller. Han kaller Ronaldo ukuelig.

– Enda et Champions League hat trick på Ronaldo. Han er bare latterlig, skriver han videre.