Ronaldo gjorde opp for straffemiss med utsøkt volleymål

(Portugal - Latvia 4-1) Først scoret han fra straffemerket, så bommet han på den neste muligheten. Men så gjorde Cristiano Ronaldo (31) virkelig opp for seg med en herlig volleyscoring - hans landslagsmål nummer 67.

Dermed tok dommerens europamestere tok alle tre poengene Men seieren satt litt langt inne mot Latvia, først fem minutter før slutt kunne portugiserne senke skuldrene, da fikk de se Ronaldo ta sats - før han dunket inn 3-1 med en kunstscoring på volley.

Scoret og bommet

De så veldig komfortabelt ut da dommeren pekte på straffemerket allerede etter 28 minutter. Ronaldo satte inn landslagsmål nummer 66 på sikkert vis.

Så fikk han nok en mulighet i andre omgang fra krittet. Real Madrid-stjernen sendte ballen ned mot keepers høyre stolpe, målvakten var på vei motsatt vei, ballen gikk i stolpen og spratt inn i skinken på den liggende keeperen. Ronaldo så meget oppgitt ut.

Han ble nok enda surere da gjestene plutselig kom på en sjelden visitt. Tafatt forsvarsspill gjorde at Arturs Zjuzins fikk lov til å banke inn reduseringen etter 67 minutter.

Men Portugal gikk rett i angrep og svarte med en gang. William Carvalho headet inn 2-1, hans første mål for Portugal.

Så kom kampens høydepunkt, fem minutter før slutt: et innlegg fra høyre landet hos Ronaldo, som sto ganske umarkert ved bakerste stolpe, han finjusterte kroppen og kastet seg opp i luften - 3-1! Og dermed er han oppe i fantastiske 67 mål på 136 kamper for Portugal, siden 2003. De syv siste har kommet på de fire kvalifiseringskampene i høst.

På overtid la veteranen Bruno Alves på til 4-1 med et hodestøt.

Portugal står nå med ni poeng på fire de fire første kampene i VM-kvalifiseringen, tre poeng bak gruppeleder Sveits, som Ronaldo & Co. tapte 0-2 for i den første gruppespillskampen i september.

Belgia scoret åtte

I gruppe H kjørte Belgia over Estland med en ellevill målfest. Dries Mertens scoret tre, Thierry Meunier og Romelu Lukaku satte inn to mål, mens Yannick Ferreira Carrasco og Eden Hazard scoret hvert sitt i 8-1-seieren over Estland. Estlands trøstemål ble satt inn av den tidligere Viking-spissen Henri Anier.

DeT 1-1 mellom Bosnia-Hercegovina og Hellas. En kamp der begge lag fikk en utvist i tillegg til at det ble delt ut elleve gule kort. Tidligere på dagen vant Kypros 3-1 over Gibraltar.