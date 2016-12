Ronaldo gir julegave til Aleppos barn

Cristiano Ronaldo (31) er verdens best betalte idrettsutøver. Nå gir han bort noe av sin rikdom til nødstedte barn i krigsherjede Aleppo i Syria.

– Dette er for Syrias barn, uttaler Real Madrids portugisiske superstjerne i en video som er publisert på Facebook i regi av Redd Barna fredag.

I løpet av kort tid har den hatt over tre millioner visninger.

20 sekunder



Cristiano Ronaldos budskap til barna som lider er klart. Han sier videre i videoklippet, der han er kledd i en nøytral blå skjorte, at han er en veldig berømt spiller, men at «dere» er de virkelige heltene.

– Dere må ikke miste håpet. Verden er med dere. Vi bryr oss om dere. Jeg er med dere, sier Cristiano Ronaldo i det 20 sekunder lange klippet.

Ifølge nyhetsbyrået AP, som siterer Redd Barna, har Ronaldo gitt et veldig sjenerøst bidrag til hjelpearbeidet i Syria.

Portugiseren, som skal ha tjent nærmere 800 millioner kroner i 2016, vil med sin donasjon sørge for nødhjelp i form av mat, medisiner og klær til familier i Aleppo og over hele Syria.

– Betydelig donasjon



– Vi er veldig takknemlig for hans livsnødvendige støtte. Ronaldo er ikke bare en av verdens mest ikoniske sportsutøvere, han er også blitt et lyspunkt for gutter og jenter over hele verden – og håp er noe Syrias barn nå trenger mer enn noen gang, sier Redd Barna-direktør Nick Finney.

Ronaldos bidrag blir karakterisert som en betydelig donasjon, uten at det oppgis konkret hvor mye penger han har gitt til barna i Syria.