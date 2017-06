Ronaldo er blitt pappa til tvilling-gutter

Cristiano Ronaldo melder på sin Facebook-side at han er blitt pappa igjen, denne gangen til tvillinger.

– Jeg var til tjeneste for landslaget, sånn som det alltid skjer, med kropp og sjel, selv om jeg visste at mine to sønner ble født, skriver Ronaldo på Facebook-siden.

Han melder videre at han nå har møtt tvillingene.

Portugal røk ut av Confederations Cup mot Chile i semifinalen onsdag. Chile vant 0-3 etter straffesparkkonkurranse.