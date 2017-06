Ny milepæl for Cristiano Ronaldo da Portugal sikret gruppeseieren

(New Zealand - Portugal 0-4) Cristiano Ronaldo (32) var iskald fra krittmerket og scoret sitt 75. landslagsmål for Portugal.

Portugals kaptein er sommerens store saga. Real Madrid-stjernen er i hardt vær i forbindelse med den mye omtalte skattesaken.

Men Cristiano Ronaldo var iskald fra krittmerket etter at Danilo ble løpt overende mot New Zealand i Confederations Cup lørdag.

Den portugisiske kapteinen sendte New Zealand-keeper Stefan Marinovic den ene veien, og plasserte ballen sikkert i nettet i motsatt hjørne.

Scoringen betyr at Cristiano Ronaldo nå er oppe i 75. landslagsmål for Portugal. 32-åringen har hatt et eventyrlig år på fotballbanen, og straffemålet betyr at han nå har scoret 33 mål for klubb- og landslag i 2017 – ett mer enn Lionel Messi.

Ryktene rundt Cristiano Ronaldos fremtid kommer fremdeles til å være sommerens store overgangstema. Nylig meldte sportsavisen AS at portugiseren har ombestemt seg og ønsker å bli i Real Madrid.

Portugal-kapteinen må møte i retten 31. juli for å svare på beskyldningene om at han har unndratt om lag 140 millioner kroner i skatt. Onsdag meldte den spanske TV-kanalen TVE at 32-åringen er forberedt på å betale skattekravet.

New Zealand ble imidlertid grei skuring for Cristiano Ronaldo og co i den siste gruppespillkampen i prøve-VM.

Først satte Manchester Citys sommersignering Bernardo Silva inn 2-0, før André Silva økte ledelsen. Nani fastsatte sluttresultatet til 4-0 med sin scoring på overtid.

I det andre oppgjøret i gruppen sikret Mexico seg en 2-1-seier over Russland og tar andreplassen i gruppen.

Meksikanerne er à poeng med EM-vinnerne fra 2016, men havner bak portugiserne på målforskjell. Semifinalene spilles 28. og 29. juni.