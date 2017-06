Nå er han blant de aller, aller største

Kommentar CARDIFF (VG) (Juventus – Real Madrid 1-4) «Det er hull i alle forsvar», sa Cristiano Ronaldo i kamp-programmet. Som han fant dem.

Selvsagt gjorde han det.

Supermannen. Gullballvinneren i begynnelsen av januar.

Real Madrid er det første laget som vinner Champions League to år på rad, Real Madrid vinner Champions League for 12. gang, Cristiano Ronaldo scorer to mål, han scorer i sin tredje Champions League-finale og han vinner den fjerde.

Juventus hadde sluppet inn tre mål på de 12 første Champions League-kampene, Real Madrid scorer fire på 90 minutter og da er det ikke så mye mer å snakke om.



Juventus trodde virkelig at det var mulig å vinne denne gangen, de hadde sin «It's Time»-kampanje, men det var bare tid for den samme, gamle leksa. Den som tilhører Real Madrid.



Og selv om Cristiano Ronaldo er klodens største fotballnavn akkurat nå, så er ikke mannen som styrer butikken minst like stor, i historisk sammenheng. Geniet som var best på banen er best på benken også, mannen med det fineste navnet, den fineste teknikken, det fineste finalemålet i Champions League, VM- og EM-gullet.

Zinedine Zidane er en av tidenes beste fotballspillere, men han forlot oss som en rasende okse i 2006 og han ble borte. Han kom ikke tilbake på toppnivå før han ble Real Madrid-trener 4. januar 2016. 17 måneder senere står han der med to Champions League-pokaler, og nå er han oppe der blant de aller, aller største, de som var blant de beste i verden som spillere og som fortsetter med å vinne det største som trenere, han er der oppe med Beckenbauer og Cruyff.

Og det kler ham at finalen ble av det ypperste slaget.

Juves Paulo Dybala viste at han ikke er redd for noe da han åpnet med en hæl-tunnel på Marcelo, Sergio Ramos flyttet på de som kom i nærheten – og før 20 minutter var spilt flyttet Real Madrid-laget ballen akkurat dit den skal: Kroos krummet nakken og avanserte, fant Benzema i midten, videre til Ronaldo, ut til fremadstormende Carvajal, og høyrebackens geniale pasning tilbake til Ronaldo misser ikke supermannen fra Madeira på.

I CARDIFF: Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Kunne Juve komme tilbake fra dette?

Som de kunne!

Syv minutter senere kom utligningen som kan konkurrere med Zinedine Zidanes uforglemmelige volley mot Bayer Leverkusen i 2002-finalen. Alex Sandro og Higuain og Mario Mandzukic drev med fotballtennis man knapt får til på trening, og kanskje burde Keylor Navas reddet bakover-volleyen fra Mandzukic, men det glemmer vi på en kveld som dette.

Vi får også glemme at Gianluigi Buffon ikke var på sitt beste da det gjaldt som mest, at Casemiros skudd som ga 2-1 ikke var utagbart. Først og fremst er det Cristiano Ronaldo som er Buffons overmann; på åtte skudd på mål mot italieneren, har syv endt med scoring.

Real Madrid skrudde opp tempoet etter pause og Juventus var ikke i nærheten. Derfor var det resignerte og fattede Juve-spillere som sto igjen foran supportere som gråt. Buffon delte ut gratulasjonsklemmer til de som møtte ham, og den varmeste gikk til kapteinkollega Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo lå på knærne. Zinedine Zidane gikk rundt med det litt skjeve smilet sitt.

Han sier ikke så mye.

Men han vinner.