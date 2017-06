Manchester United kan tjene stort på Ronaldo-salg

Om det ikke skulle bli noen retur til Manchester United, kan klubben likevel tjene gode penger hvis Cristiano Ronaldo (32) forlater spansk fotball.

Åtte år etter at Ronaldo forlot England til fordel for Real Madrid har Manchester United nemlig fortsatt krav på 2,5 prosent av en overgangssum – om portugiseren skulle gjøre alvor av trusselen om å gi seg i Spania på grunn av mistankene om skattefusk.

2,5 prosent høres ikke mye ut, men når det spekuleres i en mulig overgangssum på 150 millioner euro betyr det i så fall rundt 35 millioner norske kroner i kassen til Manchester United.

Ronaldos utrolige statistikk Cristiano Ronaldo har en utrolig statistikk på sine år i Real Madrid. På 394 kamper har det blitt 406 mål og 111 assist.

– Vil til England



Den portugisiske avisen A Bola, som var først ute med nyheten om at Ronaldo ville vekk fra Real Madrid og spansk fotball, hevder at 32-åringen har bedt sin agent Jorge Mendes om å gjøre hva han kan for å få i stand en avtale med Manchester United. Mendes er som kjent også agenten til manager José Mourinho.

Sett denne? Han løp raskest av alle i Premier League sist sesong

Skulle det bli vanskelig, er det en del andre pengesterke klubber som også er på banen. Sist ut ifølge Daily Express er Chelsea. Med en slik «storhandel» vil det garantert bli enklere for Chelsea-eier Roman Abramovitsj å overtale manager Antonio Conte til å bli i London.

Tidligere har både Paris Saint-Germain og Manchester City vært nevnt som klubber som har finansielle muskler og sportslige utfordringer til å friste portugiseren. Etter å ha blitt kjøpt opp av kinesiske forretningsmenn skal også AC Milan være i stand å gjennomføre en slik handel.

– Ikke interessert



Bayern München har også det, men i dag valgte klubben å gå ut med en pressemelding på sin egen nettside for å sette en stopper for rykteflommen.

– Vanligvis kommenterer vi ikke rykter, men i dette tilfellet gjør vi et unntak. Vi er ikke interessert i Cristiano Ronaldo. Ryktet har ikke rot i virkeligheten og er ren fantasi, er Bayern München-sjef Karl-Heinz Rummenigge sitert på.

Timingen for en overgang fra Real Madrid er også litt spesiell. Ronaldo skrev under en ny femårskontrakt med klubben så sent som i november i fjor. I avtalen lå det også en utkjøpsklausul på én milliard euro.