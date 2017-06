Hevder Ronaldo har ombestemt seg

Ifølge den spanske sportsavisen AS skal Cristiano Ronaldo ikke lenger være like bestemt på å forlate Real Madrid.

«Cristiano tenker seg om», skriver avisen på forsiden av papirutgaven onsdag.

Journalisten Manu Sainz, som skal være avisens nærmeste kilde til Ronaldos agent Jorge Mendes, føler Ronaldo seg bedre etter uttalelsene til Real Madrid-president Florentino Pérez, som uttrykte sin støtte til stjernespilleren i en rekke intervjuer mandag kveld.

«Da Ronaldo ble gjort oppmerksom på uttalelsene til Pérez, befant han seg sammen med flere lagkamerater. Han fortalte dem åpent at han satte stor pris på presidentens uttalelser. Reaksjonen fra klubbledelsen var noe han hadde likt å få høre tidligere, men han gikk god for presidentens forklaringer», skriver AS.

Ifølge avisens kilder er Ronaldo nå i ferd med å revurdere sitt ønske om å forlate Real Madrid, «selv om man må vente til spilleren og klubben får snakket sammen etter prøve-VM, før man kan vite noe sikkert», skriver AS.

Mourinho uinteressert?

Etter rapportene om Ronaldos misnøye har stjernespilleren blitt koblet til gamleklubben Manchester United og pengesterke Paris Saint-Germain.

Men ifølge spanske og franske medier skal den firedoble Gullball-vinneren – tro det eller ei – ikke være så ettertraktet likevel.

Marca skriver i onsdagens papirutgave at Manchester United-manager José Mourinho ikke skal være interessert i å hente Ronaldo til klubben, og dét av flere grunner: Han mener angivelig at prisen er for høy, at spilleren er for gammel (32), i tillegg til at Ronaldo og Mourinho skal ha fått et trøblete forhold før manageren forlot Real Madrid i 2013.

Den spanske sportsavisen skriver derimot at PSG er et høyaktuelt alternativ for Cristiano Ronaldo.

PSG på vent

Det er, ifølge den franske sportsavisen L'Équipe, en sannhet med modifikasjoner.

Avisen skriver at PSG holder et øye med Ronaldos situasjon, men at klubben først og fremst er interessert i å signere Monacos vidunderbarn Kylian Mbappé.

De hevder at PSG tror at Ronaldos angivelige misnøye først og fremst er et forsøk på å få Real Madrid til å betale boten dersom spilleren skulle bli dømt for skattesvindel.