Harselerer med ny Ronaldo-byste

Kunstneren levnes ikke mye ære etter at bysten av Cristiano Ronaldo (32) ble avduket i dag.

I sosiale medier fleipes det med bysten som nå er på plass ved det som nå heter Cristiano Ronaldo Airport i Funchal.

Real Madrid-stjernen var til stede på Madeira i dag under dem høytidelige avdukingen sammen med Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa og statsminister Antonio Costa.

Stolt av sine røtter



– Å oppleve at mitt navn blir gitt denne flyplassen er noe helt spesielt. Dere vet hvor stolt jeg er av mine røtter og mitt hjemland fortalte Ronaldo i sin tale under avdukingen.

Det spørs om han er like fornøyd med selve bysten.

Folk på Twitter liker den ikke.

Her er noen reaksjoner:

Ikke alle på Madeira er like begeistret for at regionale myndigheter har valgt å døpe om flyplassen til Cristiano Ronaldo Airport.

Navneendringen har skapt reaksjoner lokalt. Blant annet har mange politikere vært imot avgjørelsen, melder NTB.

Ronaldo er for øvrig født på den portugisiske øya.