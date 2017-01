Griezmann var blant finalistene til årets spiller - vraket til årets lag

Franskmannen Antoine Griezmann har opplevd noe ingen andre finalister til årets spiller har.

Etter det Antoine Griezmann beskrev som et «hjerteknusende år» med to finaletap, uttalte han til Gazzetta dello Sport at han fremdeles kunne vinne prisen som verdens beste spiller i 2016.

– Ronaldo har ikke vunnet enda, det er fremdeles åpent. Jeg har gitt alt jeg har og både håper og tror jeg kan vinne. Jeg kunne ikke ha gitt mer enn det jeg har gjort, uttalte han.

Etter bruddet med France Football og Ballon d'Or, debuterte FIFA mandag med sin splitter nye pris for verdens beste spiller «The Best». Ikke overraskende stakk Cristiano Ronaldo av med den tittelen, etter å ha vunnet France Footballs Ballon d'Or, Champions League med Real Madrid og EM med Portugal.

Det som var mer overraskende var at Antoine Griezmann, som var blant de tre nominerte til å vinne The Best-prisen, ble utelatt fra FIFAs andre kåring, FIFA FIFPRO World 11. Barcelona-spissen Luis Suarez kapret spissplassen på årets lag, noe som fikk flere til å heve på øyebrynene.

For aldri før i kåringen av årets lag, en kåring som først har eksistert i 16 år, har aldri noen av de tre nominerte til verdens beste spiller-prisen blitt utelatt fra kåringen av den beste elleveren.

Fra 1991 til 2010 hadde FIFA sin egen kåring av årets spiller, før de fra 2010 til 2015 samarbeidet med France Football og delte ut prisen FIFA Ballon d'Or. Etter at det seks år lange samarbeidet ble brutt, har FIFA gått tilbake til å ha sin egen kåring.

Spillere blir nominert til prisen basert på prestasjoner på banen, i tillegg til deres oppførsel på- og utenfor banen. Anerkjente journalister, landslagstrenere, landslagskapteiner er hovedsakelig de som får stemme, men i oktober 2016 ble det annonsert at også mannen på gata kunne stemme på nett. Avstemningsprosessen av FIFA FIFPro World XI fungerer på en annen måte;

Den blir stemt frem av 26 516 profesjonelle fotballspillere fra 69 forskjellige land.

– Sliter med å se logikken



Én av de som reagerte på at Griezmann ikke kom med på FIFPros World 11 var VG-journalist Arilas Berg Ould-Saada, som har fransk fotball som fagfelt.

– Både Suárez og Griezmann har lagt fantastiske år bak seg. Men jeg mener at Griezmann i enda større grad har vært avgjørende for prestasjonene til både klubb- og landslaget sitt. Uten ham hadde Atlético og Frankrike neppe tatt seg til finale i Champions League og EM, mens Barcelona trolig kunne vunnet La Liga med flere andre spisser, sier han, og legger til;

– Jeg sliter med å se logikken i at man kan være én av de tre beste spillerne i verden og likevel ikke komme med på et drømmelag bestående av elleve spillere, sier Ould-Saada.



At franskmannen burde føle seg snytt er det liten tvil om.

– Jeg mener at han bør føle seg snytt for en plass på årets lag, men jeg vet ikke hvor mye han bryr seg om det. Trolig har han lagt «nesten-året» 2016 bak seg nå.

2016 kan utvilsomt betegnes som et «nesten-år» for Griezmann, og å tape The Best-kåringen i starten av 2017 var nok ingen drømmestart på året, men Atletico Madrid-spissen kan i hvert fall glede seg over å ha blitt kåret til EMs beste spiller. På 67 kamper scoret han 36 mål for klubb og landslag.