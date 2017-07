Cristiano Ronaldo letter på sløret om fremtiden

For første gang etter sommerens mye omtalte overgangssaga uttaler Cristiano Ronaldo (32) seg om fremtiden i Real Madrid.

– Det var fantastisk å vinne viktige trofeer med klubben min forrige sesong, i likhet med de individuelle trofeene. Å gjøre det igjen, ville vært bra, sier Ronaldo i tirsdagens papirutgave av den spanske sportsavisen Marca.

Selv om Ronaldo ikke bokstavelig talt bekrefter at han blir værende i Real Madrid, tolker avisen det som nettopp et sikkert tegn.

«Dette er første gang etter at hans misnøye ble avslørt denne sommeren, at Cristiano Ronaldo offentlig uttaler at han ønsker å fortsette i klubben. CR7 blir definitivt værende i Real Madrid for å skape historie», skriver den Madrid-baserte avisen.

Zidane: Ronaldo blir værende

De har også viet tirsdagens forside til Cristiano Ronaldo. «Han blir», står det, sammen med et bilde av Ronaldo som trikser på et tak i Shanghai, der han for tiden befinner seg i forbindelse med flere reklameoppdrag.

BEKREFTELSEN: Avisen Marca tolker Cristiano Ronaldos uttalelser som en bekreftelse på at han blir værende i klubben. Foto: Faksimile , Marca

Avisspaltene verden over var sterkt preget av Ronaldos angivelige misnøye tidligere denne sommeren. Portugiseren skal ha vært så rasende og frustrert over anklagene om skattefusk at han skal ha ønsket å forlate Spania.

Dette førte til spekulasjoner om en overgang til gamleklubben Manchester United eller rike Paris Saint-Germain i Frankrike, men ryktene rundt 32-åringen stilnet etter rapporter om at han hadde ombestemt seg.

Real Madrid befinner seg for øyeblikket i USA, der de forbereder den nye sesongen. Foreløpig må de klare seg uten Ronaldo, som har forlenget ferie fordi han spilte i prøve-VM med Portugal, men trener Zinédine Zidane er sikker på at stjernen blir værende i klubben.

– Cristiano er en av oss. Han kommer til å bli værende med oss, sånn er det bare. Han er på ferie nå og hviler som fortjent. Vi gleder oss til han kommer tilbake, sier Zidane i et intervju med ESPN.

Det er nå knyttet mer spenning til hvem som kommer inn i den spanske hovedstaden, for det har allerede forsvunnet nok spillere ut: Høyrebacken Danilo, midtbanespilleren James Rodríguez og spissen Álvaro Morata har forlatt klubben og dratt inn over én milliard kroner i overgangssummer.

Venstrebacken Theo Hernández (19) er blitt hentet inn fra byrival Atlético Madrid, men han gjorde alt unntatt å overbevise under sin presentasjon på Santiago Bernabéu:

Monaco-fenomenet Kylian Mbappé kobles stadig til en overgang til Real Madrid. Den unge franskmannen blir trolig tidenes dyreste fotballspiller dersom han forlater fyrstedømmet denne sommeren.

– Alt kan skje frem til den 31. august (når overgangsvinduet stenger). Mbappé er god, og det er mange klubber som er interessert i ham, men akkurat nå tenker jeg bare på vår neste kamp, sier Zidane om den mulige overgangen.