Cristiano Ronaldo beskyldes for skattesvindel

Spanske myndigheter har åpnet sak mot Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo (32). Han beskyldes for å ha unndratt 14,7 millioner euro i skatt.

Det skriver den spanske storavisen El Mundo, i tillegg til en rekke andre spanske og internasjonale medier.

Ronaldo skal ha unnlatt å betale 14,7 millioner euro, som tilsvarer nesten 140 millioner kroner, i perioden mellom 2011 og 2014.

Risikerer minst 15 måneders fengsel

Påtalemyndigheten i Madrid har gått til søksmål mot Ronaldo, og skriver i en uttalelse at Ronaldo skal ha vært klar over at han har satt opp en forretningsstruktur med mål om å gjemme bort sine spanske inntekter fra bilderettigheter.

Dette skal ha skjedd gjennom bruk av selskaper i skatteparadiser.

Søksmålet skal være basert på en rapport fra det spanske skattevesenet (AEAT).

Skulle Ronaldo bli dømt skyldig i retten, vil han risikere en fengselsdom på minst 15 måneder. I henhold til spansk lov trenger man imidlertid ikke å sone dommen i fengsel dersom straffen er under 24 måneder og man ikke har kriminelt rulleblad.

Flere stjerner i trøbbel

Ronaldo er ikke den første store fotballstjernen som havner i skattetrøbbel. Lionel Messi ble i mai, sammen med sin far Jorge Horacia, dømt til 21 måneders betinget fengsel for ikke å ha betalt 40 millioner kroner i skatt til den spanske stat.

Det ble også nylig gjennomført en politi-razzia hjemme hos PSG-stjernene Ángel Di María og Javier Pastore. Aksjonen var et ledd i den store etterforskningen av mulig skattesvindel og hvitvasking av penger blant fotballspillere. Dette ble utløst av avsløringene i «Football Leaks», som rystet fotballverdenen i slutten av 2016.

De første anklagene mot Ronaldo dukket opp i forbindelse med nettopp «Football Leaks» i desember i fjor. Da svarte Ronaldos agentbyrå, Gestifute, at han hadde oppfylt sine skattemessige forpliktelser, og at dokumentasjonen var oversendt skattemyndighetene i Spania.

– Dette bekrefter at skattemyndighetene har kjennskap til alle Cristiano Ronaldos verdier og inntekter. Han har tilfredsstilt sine skatteplikter siden starten av sin profesjonelle karriere, het det i en uttalelse Gestifute, ifølge NTB.