Chiles midtbanegeneral Arturo Vidal (30) er ikke spesielt begeistret for Cristiano Ronaldo (32), og langer ut mot portugiseren før morgendagens semifinale i prøve-VM.

– Cristiano er en sleiping, sier Vidal ifølge Daily Mail – og følger opp med følgende melding.

– I mine øyne eksisterer han ikke.

FORNØYD: Arturo Vidal takker supporterne for støtten etter gruppespillkampen mot Australia i prøve-VM. Foto: Pavel Golovkin , AP

Tror på Chile og Tyskland



Dermed er tonen satt før onsdagens første semifinale i prøve-VM (Confederations Cup) i Russland mellom Portugal og Chile.

Vinneren møter Tyskland eller Mexico. Vidal nærmest garanterer ett søramerikansk lag i finalen.

– Jeg har allerede fortalt min Bayern München-lagkamerat, Joshua Kimmich (Tyskland), at vi kommer til å møtes igjen, sier Chiles aller største stjerne.

Vidal utvist – Ronaldo ble helt

Men før dét må et svært tøft hinder passeres. Og for Vidal blir det nok et møte med en spiller som gjorde fotball-livet til et mareritt gjennom to kamper i april.

Vidals Bayern München røk nemlig ut mot Ronaldos Real Madrid i Champions League-kvartfinalen denne sesongen. Og det spørs om ikke chileneren sliter med å glemme dobbeloppgjøret mot «Los Galácticos». Ronaldo ble den store helten, scoret to ganger på Allianz Arena, og sikret på mange måter et drømmeutgangspunkt før returen i den spanske hovedstaden en uke senere.

Der spilte Vidal en av hovedrollene da han feilaktig ble utvist like før slutt. Kampen gikk til ekstraomganger og tyskerne tapte til slutt 6-3 sammenlagt. De var sjanseløse etter at Vidal måtte forlate banen før ekstraomgangene. Ronaldo scoret tre mål i den kampen, hvorav det ene skulle vært avvinket for offside.

Kort tid etter kvartfinalen tok Vidal til bildedelingstjenesten Instagram for å lufte frustrasjon og gjorde blant annet narr av dommerne for at de godkjente Ronaldos ene mål.

Har ikke tapt én kamp



Fjorårets europamester blir uansett en tøff nøtt å knekke for Vidal og Chile. Cristiano Ronaldo & co. ble gruppevinnere etter uavgjort mot Mexico i første gruppespillskamp, før de fulgte opp med seier mot Russland og hele 4-0 mot New Zealand. Ronaldo har for øvrig scoret to mål på sine tre kamper i turneringen, og deler toppscorertittelen med Lars Strindl og Timo Werner – begge fra Tyskland.

Chile er også ubeseiret i prøve-VM. Etter å ha slått Kamerun innledningsvis, har Vidals lag spilt uavgjort mot både Tyskland og Australia. Det holdt til andreplass i gruppen.

PS: I den andre semifinalen – som spilles torsdag – møtes Tyskland og Mexico. Bronsefinalen og finalen spilles søndag.