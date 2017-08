Costa truer med streik: – Chelsea har behandlet meg som en kriminell

Diego Costa (28) er så lite fornøyd med Antonio Conte (47) og Chelsea, at han heller går et år uten å spille fotball enn å returnere til Stamford Bridge.

I juni ble det bekreftet at Diego Costa var ferdig i Chelsea. Antonio Conte skal ha sendt 28-åringen en tekstmelding, og fortalt ham at han ikke lenger var ønsket på Stamford Bridge.

Han har blitt linket til både Manchester United, AC Milan og Atlético Madrid i sommer, men er for tiden i Brasil. Der ga han sitt første, ordentlige intervju til Daily Mail siden Conte-meldingen, samtidig som Chelsea gikk på et skikkelig bananskall i serieåpningen mot Burnley.

– Det går skikkelig bra for Chelsea, gjør det ikke, skal han – med et lurt smil om munnen – ha spurt Sportmails reporter, mens Burnley var oppe i en 3–0 ledelse og Chelsea hadde blitt redusert til ti mann.

Nekter å møte opp



Conte & co. kunne nok trengt fjorårets toppscorer i seriepremieren, men Costa er helt utfryst. Så utfryst, at han ikke får entre Chelsea-garderoben engang.

– Jeg blir nektet tilgang til førstelagets garderobe, så jeg får ikke holde kontakten med gutta. Jeg er ingen kriminell, men det er slik jeg blir behandlet. Det synes jeg er urettferdig, etter alt jeg har gjort for klubben, sier han.

Costa skal ha blitt degradert til reservelaget, men nekter å trene med de. Han sier at han fikk en uke forlenget ferie, men har likevel valgt å ikke møte opp. Det har resultert i flere bøter.

DÅRLIG FORHOLD: Det er ingen god tone mellom Diego Costa og Antonio Conte. Foto: Carl Recine , Reuters

– Hvis de vil bøtelegge meg, la dem. Jeg kommer ikke til å trene med reservene. Jeg har ikke gjort noe galt, insisterer han.

Han er klar på at han ønsker å returnere til Atlético Madrid, klubben han spilte for før han flyttet til London. Den spanske hovedstadsklubben har imidlertid ikke lov til å registrere spillere.

Blåtrøyene fra London skal gjentatte ganger ha prøvd å selge ham i løpet av sommeren, men Costa vet hva han vil, og står hardt på sitt.

– Jeg har takket nei til flere tilbud. De ville selge meg til Kina og en haug med andre klubber. Men jeg vil til Atlético Madrid. Dersom de (Chelsea) vil kvitte seg med meg, vil jeg gå til klubben jeg vil gå til, ikke den som betaler mest. Jeg blir gjerne et år i Brasil uten å spille fotball, uansett om Chelsea bøtelegger meg hele året.



Costa scoret 20 mål for «The Blues» i gullsesongen. Nå oppholder han seg heller i Brasil enn å returnere til den engelske hovedstaden.

Kritiserer Conte



Det er nok lite gunstig for Costa, ettersom det er fotball-VM neste sommer. Men så dårlig har altså forholdet til Antonio Conte blitt. Costa har lite til overs for ham.

– Jeg har sett hvordan han er som person. Han har sine egne meninger, og det kommer ikke til å endre seg, sier han, og utdyper:

– Jeg respekterer ham som trener. Han har gjort en strålende jobb, for all del, men som en person, respekterer han ikke. Han distanserer seg veldig, og har ingen karisma.



Mens han kommer med kritikk mot Chelsea-manageren, roser han sin gamle sjef, José Mourinho. Mange spekulerte i at de to kunne gjenforenes i Manchester United. Det ser ikke ut til å skje, men Costa bekrefter at Mourinho tok kontakt i sommer.

Costa forteller at den famøse tekstmeldingen fra Conte irriterte ham voldsomt. Italieneren løste situasjonen på helt feil måte, mener spanjolen.

DEBUTSCORING: Álvaro Morata scoret for Chelsea i seriepremieren. Diego Costa tror han lykkes i London. Foto: Ian Kington , AFP

– Jeg var veldig sint, men nå har jeg roet meg. Jeg har ikke slettet meldingen, og det kommer jeg ikke til å gjøre heller. Hvis noen anklager meg for å lyve, kan jeg vise dem meldingen.

Costa forteller at han har vist meldingen flere ganger til de han har rundt seg, og de fleste skal ha «reagert med vantro». Han forteller at Chelsea-spillerne savner ham, og sender ham melding stadig vekk.

– Det som skjer i Chelsea er bare trist. Lagkameratene mine er enige. Cesc Fàbregas, David Luiz og Willian er blant dem som sender meg melding hele tiden. De sier at de savner meg, og at de er glade i meg.

Han er likevel fornøyd med at Chelsea har hentet Álvaro Morata, hans landslagskollega, som hans erstatter.

– Conte gjorde ting helt feil med meg, men jeg håper Morata lykkes. Han er en veldig god spiller, og jeg er helt sikker på at han lykkes i Chelsea.

Så gjenstår det å se om Morata faktisk lykkes i Chelsea. Han fikk en strålende start mot Burnley, da han scoret som innbytter. Dersom han fortsetter på den måten, blir nok en lang vei tilbake, enda lengre for Diego Costa, som for tiden, ikke har noen planer om å forlate Sør-Amerika.