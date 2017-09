Costa nekter å returnere til London – inkludert i Chelseas tropp

Da Premier League-klubbene fredag registrerte troppene for den kommende sesongen, var det et overraskende navn som dukket opp hos Chelsea.

Der finner man nemlig Chelseas toppscorer fra gullsesongen, Diego Costa. Han banket inn 20 mål forrige sesong, og om man bare fokuserer på det, er det langt fra overraskende at Costa er i Antonio Contes tropp.

Men, dersom man har fått med seg hva som har foregått i Chelsea-leiren denne sommeren, er det en liten bombe.

For det har vært mye oppstyr rundt Costa og Chelsea denne sommeren.

– Behandlet som en kriminell



• I juni skal Conte ha sendt en tekstmelding til Diego Costa, hvor han sier at han ikke er en del av hans planer, og at han står fritt til å forlate klubben. Costa selv var langt fra fornøyd med Contes håndtering av situasjonen, og var klar på at han ikke ville forlate Stamford Bridge.

• Deretter forsvant Costa. Han satte kursen mot Brasil og nektet å returnere til London. Costa uttalte i et eksklusivt intervju at han var nektet adgang til seniorspillernes garderobe, og fortalte at han følte seg behandlet som en kriminell.

– Jeg blir nektet tilgang til førstelagets garderobe, så jeg får ikke holde kontakten med gutta. Jeg er ingen kriminell, men det er slik jeg blir behandlet. Det synes jeg er urettferdig, etter alt jeg har gjort for klubben, sier Costa.

• Det førte til at Chelsea bøtela den kontroversielle spissen ukentlig, ettersom det var i strid med hans kontrakt å ikke møte til trening. Det brydde Costa seg veldig lite om.

• Spissen var klar på at det bare var én klubb han ville signere for: Atlético Madrid, hans gamle arbeidsgiver. Etter mye om og men og frem og tilbake, så det ut til at han skulle få overgangen sin, men overgangen gikk aldri i land. Dermed blir han værende Chelsea-spiller, enn så lenge.

Det til tross for at han i august, igjen, uttalte at det var uaktuelt for ham å returnere til London.

