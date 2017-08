Strålende Morata i sterk Chelsea-seier

(Chelsea-Everton 2-0) Det store presset ser ikke ut til å plage Chelseas nye spiss Alvaro Morata (24). Mot Everton var han i stor grad avgjørende.

27 minutter ut i første omgang headet Morata ballen ned til landsmann Cesc Fabregas som kom på løp bakfra. Med en følsom utside plasserte Fabregas ballen nydelig i langhjørnet og Chelsea tok fortjent ledelsen.

Like før pause doblet Morata ledelsen med en sikker heading fra få meter, assistert av et utsøkt innlegg av Cesar Azpilicueta.

Dermed står Morata med to mål og to assist til nå i Chelsea-trøya. Alt med hodet.

– 2-0 var ikke et mål for mye. Litt skuffende at Everton ikke stilte opp. Det må gå an å gi Chelsea mer kamp enn dem gjorde i dag. Det er en viktig seier for Chelsea som har kontakt med Manchester United. En perfekt dag for dem, sier ekspert Brede Hangeland i TV 2-studio.

For rundt 750 millioner kroner ble Morata hentet fra Real Madrid for å erstatte fjorårets toppscorer Diego Costa - som åpenbart har havnet i klammeri med sjefen Antonio Conte.

Hazard i bakhånd

Det er selvsagt en oppgave som gir press på 24-åringen som startet med å bomme på straffe i Community Shield-finaletapet mot Arsenal.

Kampfakta: Chelsea – Everton 2-0 (2-0) Mål: 1-0 Cesc Fàbregas (27), 2-0 Álvaro Morata (40). 41.382 tilskuere. Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Moses (Christensen 88), Fabregas, Kante, Alonso, Pedro (Bakayoko 75), Willian, Morata (Batshuayi 77) Gule kort: Moses, Azpilicueta Everton: Pickford, Keane, Williams, Jagielka (Lennon 83), Holgate, Davies (Besic 46), Gueye, Baines, Rooney, Sigurdsson, Sandro (Calvert-Lewin 62) Gule kort: Gueye, Rooney

– Det er prisen man må betale etter en såpass stor overgang. Det er noe som også motiverer meg, og gjør at jeg jobber hardere hver dag og blir igjen en time på treningsfeltet, sa Morata om presset ifølge Marca tidligere i august.

Etter marerittåpningen mot Burnley ser det ut som Chelsea nå har våknet med to solide triumfer mot Tottenham og Everton. I tillegg har dem Eden Hazard på vei tilbake etter skade.

KJENT STIL: Chelsea-manager Antonio Conte styrte sine gutter til tre poeng mot Everton. Foto: Hannah Mckay , Reuters

Utenom scoringene skapte ikke Chelsea veldig mye i første omgang, men de regjerende mesterne styrte spillet til de grader. Everton hadde ingen farligheter før pause.

Evertons grusomme statistikk



I andre omgang fikk Pedro og Victor Moses hver sin mulighet fra 16 meter for Chelsea, men ingen av skuddene luktet det svidd av.

Everton hadde noen forsøk etter pause, men vertens målvakt Thibaut Courtois hadde bare en redning i løpet av kampen.

Stamford Bridge-marerittet til Everton fortsetter. De har ikke vunnet borte mot Chelsea i Premier League siden 1994 - på 23 kamper.

Chelsea har fortsatt ikke tapt en kamp under Conte hvor dem har vært i føringen til pause.