Overgangskrig mellom Man. United og Chelsea – hevder Conte tviler på fremtiden

Ifølge engelsk presse skal Antonio Conte (46) være usikker på Chelsea-fremtiden etter at Romelu Lukaku ser ut til å glippe til Manchester United.

Det er tabloidavisen Daily Mirror som var først ute med rapporter om at den italienske mestertreneren er skuffet over overgangsvinduet for Chelsea sin del til nå.

Evertons Romelu Lukaku virker å gå til Manchester United fremfor Chelsea for over 800 millioner kroner, og ifølge The Guardian gjorde han unna den medisinske testen i USA allerede torsdag kveld.

Bakgrunn: United og Lukaku enige

Derfor spekulerer Mirror i at begeret er i ferd med å renne over for Conte etter at Lukaku trolig går til rivalen. Det har vært lenge pratet om en ny kontrakt mellom Chelsea og Conte, men den er foreløpig ikke signert.

– Når Conte flagger Lukaku som target nummer en så skjønner jeg skuffelsen hans. Conte er glad i å bruke en fysisk sterk spiss som binder

opp stoppere og som alltid er en trussel i boks på innlegg, sier Roar Stokke, Viasat-kommentator, til VG.

Kun en signert foreløpig



I tillegg har Chelsea vært linket til Alexis Sanchez fra Arsenal, Juventus-duoen Leonardo Bonucci og Alex Sandro, Monacos Tiemoue Bakayoko’ og Sunderland-stopper Virgil Van Dijk blant annet. Per nå har ikke Chelsea fått tak i noen.

– Kjøp og salg er en utfordring. Ofte er det fotballukyndige

og uregjerlige direktører som bestemmer. Conte er en av de tydeligste og

prinsippfaste managerne. Han vil ha all makt når det gjelder det sportslige,

sier Stokke.

Rapporter sier at Conte helst ville ha stallen så godt på plass som mulig når oppkjøringen starter søndag. Den eneste som har kommet inn er Manchester City-keeper Willy Callabero.

Gitt seg i oppkjøringen før

Italieneren har gjennom hele perioden i London vært åpen om savnet av sin familie, men nå skal de flytte til London – noe som taler for at han fortsetter som trener for de regjerende mesterne.

Uansett er det verdt å nevne at Conte ga seg i Juventus midt i oppkjøringen til hans fjerde sesong, etter tre seriegull på rad, som trener. Årsaken var at an nettopp var uenig i overgangsstrategien til klubben.

Flere andre spisser

Flere engelske medier skriver nå at Chelsea heller ser jakter Real Madrids Alvaro Morata – som lenge har vært sterkt linket til Manchester United. Spanske Marca hevder at Morata skal være sint for at United heller virker å kjøpe Lukaku, gjengir Manchester Evening News.

– Morata er selvskreven som alternativ. Hardtarbeidende og fysisk sterk, selv om han enda ikke har vist seg å være en spiller med over 30 mål per sesong, mener Roar Stokke.

Sky Sport Italia hevder at Chelsea også kartlegger Torino-spiss Andrea Belotti. Den italienske landslagsspissen har en utkjøpsklausul på 100 millioner euro.

– Belotti er svært dyktig og ung med stort potensiale. Han har fysikken til Premier League. Inters Mauro Icardi har også et høyt toppnivå og er enda ung, sier Stokke.

Chelsea-toppscorer sist sesong, Diego Costa, har fortalt at han fikk en tekstmelding fra Conte i sommer hvor han fikk beskjed om å forlate klubben. Swansea-spiss Fernando LIorente, som spilte i Juventus under Conte, kan også være aktuell for et gjensyn med treneren, melder Evening Standard.

Matic-nekt?



Stokke vurderer også tre navn som ikke har vært så tett linket til Chelsea foreløpig.

– Et kjøp av Harry Kane (Tottenham) ville vel utløst en storm av følelser. Edison Cavani (PSG) er 30 år, men hadde vært spennende. En god, løpssterk målscorer med god fart. Pierre Emile Aubemayang (Borussia Dortmund) ville også vært et scoop. Både han og Cavani kler lynhurtig overgangsfotball som hånd i hanske.

Manchester United-manager Jose Mourinho skal være svært lysten på å få Cheleseas Nemanja Matic som en del av sin stall igjen. Ettersom Manchester United nå virker å snyte de blå for Lukaku, skriver Daily Star at Chelsea vil sette ned foten for den overgangen.

Historien om Contes suksess: Trenerskolen til Juventus(krever innlogging)

Premier League starter fredag 11. august, og de fleste lagene begynner oppkjøringen i disse dager.