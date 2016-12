Chelsea-spilleren Oscar ble tidligere i dag solgt til den kinesiske klubben Shanghai SIPG. Overgangssummen skal være på svimlende 600 millioner kroner.

Chelsea var tidligere kjent for å kjøpe dyrt, mens de gjerne fikk igjen langt mindre da spillerne forlot dem.

Nå er det bildet totalt snudd: Chelsea har i løpet av de siste årene fått igjen enorme summer for spillerne de har solgt.

Siden 2013 har klubben solgt David Luiz, André Schürrle, Romelu Lukaku, Ramires og Oscar for litt over to milliarder kroner sammenlagt.

Skeptisk Wenger

Da Arsène Wenger møtte pressen før mandagens hjemmemøte med West Bromwich, la han ikke skjul på hva han mente om overgangen.

– Jeg synes det er en overraskende overgang. Når du er fotballspiller, så ønsker du gjerne å kombinere verdien av kvaliteten på nivået du spiller på, samtidig som du ønsker å kombinere det med din verdi, sa Wenger.

Han tok seg god tid til å snakke om den tidligere Mourinho-favoritten.

– Oscar reiser fordi han ikke spiller i Premier League. Kina gir ham en mulighet, og de investerer mye penger, la han til.

Liverpool-manager Jürgen Klopp la ikke skjul på hva han tenker om den kinesiske ligaen.

– Det er ikke en liga man ønsker å spille i, og ofte er det i en annen alder av karrieren. Dersom en spiller ønsker å dra dit, har man ingen «våpen» til å holde dem her. Jeg aner ikke hvorfor noen drar dit, sa han.

– Jeg håper at han og familien hans blir lykkelige der. De vil ikke ha trøbbel med økonomien, sa han med et stort smil.

Oscar nøt mye tillit på starten av sesongen, men da Antonio Conte la om til sitt 3-4-3-system etter 3-0-tapet for Arsenal i oktober, ble brasilianeren satt ut av laget.

Oscar spilte 203 kamper for London-klubben, og han har scoret 38 mål.

25-åringen ventes å tjene over fire millioner kroner i uken, ifølge BBC Sport.