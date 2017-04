Nå venter Tottenham på en ny Chelsea-tabbe

Mens Chelsea fortvilet over tre tapte poeng mot Crystal Palace, skjøt Son Heung-min (24) Tottenham inn i kampen om Premier League-tittelen.

Nå vil Tottenham-manager Mauricio Pochettino utnytte enhver feil Chelsea gjør.

– Jeg er utrolig stolt. Det var en veldig vanskelig kamp for oss, men vi viste flott karakter. Det er tre massive poeng for oss. Nå har vi redusert Chelseas luke fra ti til syv poeng, og det er en betydelig forskjell. Vi skal være der hvis de tabber seg ut. Vi skal kjempe om tittelen, er Pochettinos klare beskjed til omverden.

Lagets 2-0-seier mot Burnley på Turf Moor kom samtidig som Chelsea gikk på sitt første hjemmetap på nesten syv måneder. Bunnlaget Crystal Palace briljerte ikke offensivt, men forsvarte seg heroisk og vant 2–1.

– Alt kan skje



Nå venter flere tøffe kamper for Chelsea. Allerede på onsdag kommer Manchester City til Stamford Bridge. Et nytt tap vil stresse serielederen ytterligere og gi Tottenham muligheten til å ta et nytt steg nærmere tittelen i møtet med Swansea i Wales samme kveld.

– Alt kan skje i England, erkjenner Chelsea-manager Antonio Conte.



– Alle lagene er så sterke her. Jeg sa på pressekonferansen før kampen at vi ville møte mange bra spillere. Jeg spurte meg selv hvorfor et lag som Crystal Palace hadde typer som Yohan Cabaye, Wilfried Zaha og Christian Benteke, sier italieneren.

Etter Cesc Fàbregas' scoring bare fire minutter ut i kampen, var det de to sistnevnte Palace-spillerne som snudde matchen for gjestene. Nå må Chelsea forhindre et nytt tap i tiden som kommer.

– Vi må restarte – og kjempe, formaner Conte.

SÅ CHELSEA TAPE: Antonio Conte var skuffet over 1-2-nederlaget for Crystal Palace hjemme på Stamford Bridge. Foto: Scanpix

Skuffet

Chelsea har vært bunnsolide siden omleggingen til formasjonen 3-4-3 i oktober i fjor. Utfordringen deres er at Tottenham har vært det samme.

Derfor hjelper det ikke mye at prestasjonen mot Crystal Palace var god, til tross for at den endte med tap.

– Jeg syns at vi spilte med god intensitet og at vi skapte mange nok sjanser til å score flere mål. Vi er utvilsomt skuffet, men vi må akseptere resultatet. Nå er det viktig at vi henter oss inn og forbereder oss til neste kamp, sier Conte.

Pochettino varsler Kane-comeback

Etter seieren mot Burnley, hvor Eric Dier plasserte inn 1–0 midtveis ut i andre omgang før sørkoreanske Son la på til 2–0 kort tid senere, kom Pochettino også med en oppløftende beskjed til fansen:

Toppscorer Harry Kane er snart kvitt ankelproblemet som har holdt ham ute av spill de siste kampene.

– Han er nær ved å gjøre comeback. Han er positiv. Han er tilbake i trening. Vi får se i løpet av de neste dagene hva som skjer med ham, forteller Pochettino.

VIL KJEMPE: Tottenham-manager Mauricio Pochettino fikk forsterket håpet om å vinne Premier League med seieren mot Burnley på Turf Moor. Foto: Scanpix

Liverpool-opptur

For Liverpool betyr Chelseas tap at det er nå er 10 poeng opp til førsteplassen på tabellen. Tre scoringer i Merseyside-derbyet mot Everton, én hver av Sadio Mané, Philippe Coutinho og Divock Origi, gjør at rødtrøyene er tredje best i Premier League før søndagens storkamp mellom Manchester City (to poeng bak) og Arsenal.

Det får manager Jürgen Klopp til å smile.

– Det spillerne gjorde, var fantastisk bra. Vi spilte god fotball i et derby hvor du er nødt til å være klar til å kjempe før du kan begynne spille, og det var vi, sier Klopp, som samtidig er bekymret over en skade på Mané.

Senegaleseren måtte gi seg i andre omgang etter å ha fått en vridning i kneet.

– Vi vet ikke hva som er galt med Sadio, men det ser ikke ut som han blir klar til onsdag, sier Klopp om det kommende Bournemouth-møtet på Anfield.

