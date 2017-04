Hun forstår hvorfor Conte er nervøs

Kommentar Han har fremstått som en bauta hele sesongen, men skal Antonio Conte (47) og Chelsea virkelig kunne rote bort et tilsynelatende sikkert ligagull?

Slik kan det gå: Her er kamper – og tips – for det gjenværende programmet: CHELSEA (75 poeng): Southampton (h): 3 p Everton (b): 1 p Middlesbrough (h): 3 p West Bromwich (b): 1 p Watford (h): 3 p Sunderland (h): 3 p ** Ender da på 89 poeng. TOTTENHAM (71 poeng): Crystal Palace (b): 3 p Arsenal (h): 3 p West Ham (b): 3 p Manchester United (h): 1 p Leicester (b): 1 p Hull (b): 3 p ** Ender da på 85 poeng.

– Hun begynner å forstå at pappa blir nervøs når han ikke vinner, sa Conte i et intervju med Corriere dello Sport i desember.

Chelsea-manageren snakket om sitt eneste barn, den ni år gamle datteren med samme navn som seiersgudinnen; Vittoria.

Hennes far er vant til å vinne. Og etter 19 seire, to uavgjort og ett tap på 22 strake kamper, så Chelsea helt ustoppelige ut.

Men med to tap på fire kamper er det plutselig liv i tittelkampen, og med et sprudlende Tottenham i hælene, er det forståelig at det er litt uro i Chelsea-leiren.

Det ser det også ut til å være i Contes hode. Han var ikke helt seg selv under og etter 0-2-tapet mot Manchester United. Hvorfor var laget så tamt? Hvorfor var Conte det samme? Og hvorfor var italieneren så defensiv etterpå?

Han snakket om at ingen kan forvente at Chelsea skal vinne ligaen, at spillerne ikke var motiverte nok og at det var hans skyld, at det vil være et mirakel dersom Chelsea vinner serien, om at mange dommeravgjørelser har gått imot og at sjansen for å ta gull nå er 50/50.

Det siste er elendig matematikk, og Leicester har evig Premier League-patent på ordet «mirakel».



Fått med deg? «Årets lag»

Nå må Antonio Conte passe på at nervene, de som altså kommer når han ikke vinner, ikke smitter for mye over på spillerne.

For Chelsea har fortsatt ganske bra kontroll, med fire poeng å gå på og tilsynelatende mye lettere kamper igjen, fire av de seks er også på hjemmebane, mot Tottenhams fire av seks på bortebane.

Normalt skal laget som har toppet ligaen siden 20. november sikre mesterskapet greit, men det er jo ofte slik i idretten; det siste steget, det som gjør at du vinner, er det vanskeligste.

Helgas semifinaleseier over Tottenham var nok ekstremt kjærkommen, ikke minst mentalt, særlig etter det som skjedde i Manchester.

CONTES KNYTTNEVER: Slik er vi blitt best kjent med Antonio Conte, jublende etter nok en scoring eller nok en seier. Her har dommeren blåst av FA-cupsemifinalen mot Tottenham. Foto: GETTY IMAGES Foto:

I serien ser hjemmekampene ut som Chelseas gullnøkkel: Southampton (tirsdag), Middlesbrough, Watford og Sunderland. De bør kunne gi full pott. Så er det to vanskelige bortekamper, mot Everton og West Bromwich.

Tottenham har seks seire på rad i serien. Mye tyder på at det kreves ytterligere syv, dersom det skal kunne bli gull. Historien viser at 13 strake er nesten umulig, selv om fire lag har greid 14; Arsenal (2002), Manchester United (1904-05), Bristol City (1905-06) og Preston (1950-51).

Trond Johannessen.

Dessuten kan ingen av de gjenstående Tottenham-kampene kalles enkle (se egen fakta), med formsterke Crystal Palace på bortebane først (onsdag). Tottenham har også en tendens til å sprekke hvis noe stort er innen rekkevidde.

Derfor er det litt vanskelig å forstå hvorfor Antonio Conte skal innta en forsvarsposisjon. Det kler ham egentlig ikke så bra, men for all del; man skal være forsiktig med å belære en mann som har vunnet Champions League og en haug med titler som spiller, samt tre strake ligagull som Juventus-trener.

I det hele tatt blir det triumfer av det meste han er borti.

Men akkurat som Vittoria begynner vi å forstå at pappa blir nervøs når han ikke vinner.

PS! Arsenal toppet serien 10. desember, men hadde én kamp mer spilt enn Chelsea.