Hazard og Costa senket West Ham

Eden Hazard og Diego Costa sikret Chelsea tre viktige poeng i tetkampen i London-derbyet mot West Ham. Det endte 2-1 til Chelsea.

Seieren gjør at Chelsea beholder luken på toppen av Premier League. Antonio Contes mannskap har ti poeng mer enn tabelltoer Tottenham etter 27 serierunder.

Eden Hazard sendte bortelaget i føringen etter 26 minutters spill. Ngolo Kanté fant belgieren i kontringsfasen, og Hazard spilte kjapt videre til lagkamerat Pedro. Spanjolen spilte Hazard perfekt gjennom, og alene med West Ham-keeper Darren Randolph var den fotrappe vingen sikker som banken. 1–0.

Doblet

Både Hazard, Pedro og Victor Moses hadde muligheten til å øke ledelsen før hvilen, men West Ham holdt unna. Det skulle ikke vare lenge. Fem minutter etter hvilen satte nemlig storscorer Diego Costa inn 2–0 fra kloss hold. Cesc Fàbregas slo inn en corner fra venstre, ballen ble stusset videre av et West Ham-hode, og Costa brukte låret til å plassere inn tomålsledelsen for bortelaget.

Like etter fikk backen Marcos Alonso en stor mulighet til å gjøre 3-0, men avslutningen var ikke god nok.

Ingen Nordtveit

West Ham ga ikke opp, og hjemmelaget fikk store muligheter til å redusere noen minutter etter Costas nettkjenning, men fra kort hold lyktes verken Sofiane Feghouli eller José Fonte fikk ballen i mål.

Hjemmelaget presset på for scoring, og Lanzini fikk satt inn 1-2 på fint vis på overtid, men Chelsea holdt unna etter hektiske sluttminutter. Dermed kunne Antonio Conte og mannskapet hans juble for nok en trepoenger. Premier League-tittelen nærmer seg for italieneren i hans første sesong ved roret.

Håvard Nordtveit var verken på bane eller benk for hjemmelaget mandag.

