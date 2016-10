Gudjohnsen: - José vet fortsatt hvordan han skal få det beste ut av Chelsea

(Chelsea - Manchester United 4-0) Eidur Gudjohnsen var blant de mange som harselerte med eks-Chelsea-manager José Mourinho og hans United etter slakten i London.

Chelsea ga seg ikke før det sto 4-0 i målprotokollen, og José Mourinhos retur til Stamford Bridge ble et rent mareritt for mannen som har trent London-klubben over to perioder og som fikk sparken fra Chelsea så sent som forrige sesong.

På sosiale medier kokte det, og tidligere Chelsea-spiller Eidur Gudjohnsen var blant de som lot høre fra seg.

Allerede før start ønsket han Mourinho «velkommen tilbake» med et bilde av seg selv som målscorer i et tilsvarende oppgjør, og islendingen skriver at det var Mourinhos første Chelsea mot Manchester United-kamp, da som Chelsea-manager.

Under kamp kom han med et verre stikk mot den nåværende Manchester United-manageren.

– José vet fortsatt hvordan han skal få det beste ut av Chelsea-spillerne, skrev han på Twitter.

Islendingen var langt fra den eneste som kastet seg på bølgen av såkalt «trolling» - harselering - av Manchester United og manager José Mourinho. Her kommer et knippe andre: