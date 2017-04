Dette avgjør gullkampen mellom Tottenham og Chelsea

Kun seks kamper skiller enten Antonio Conte eller Mauricio Pochettino fra ligagull. Det kan bli kamp inn til målstreken, tror ekspertene.

Med 18 poeng igjen å spille for står kampen om seriegullet i England sannsynligvis mellom Chelsea og Tottenham.

Seks runder før slutt leder Chelsea serien, fire poeng foran Tottenham.

Det kommer de også til å gjøre etter siste kamp 21. mai, skal vi tro tidligere Chelsea-målvakt Frode Grodås.

– Jeg tror de skal greie å dra dette i land, sier den nåværende keepertreneren på herrelandslaget.

Slik spilles Premier League-innspurten Chelsea: Southampton (H)

Everton (B)

Middlesbrough (H)

West Brom (B)

Watford (H)

Sunderland (H)

Tottenham: Crystal Palace (B)

Arsenal (H)

West Ham (B)

Manchester United (H)

Leicester (B)

Hull (B)

Det tror også Tottenham-legenden Erik Thorstvedt og TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Jeg holder en ganske stor knapp på Chelsea, men det er langt åpnere enn det var for en stund siden, sier Wikestad.

Fikk du med deg denne? Chelsea senket Tottenham i FA-cupsemifinalen

Dette avgjør gullkampen

De tre peker på flere momenter som vil være avgjørende for hvem som til slutt stikker av med pokalen.

• Spisskampen: Mens Chelseas Diego Costa kun har tre seriemål i 2017, har Tottenhams Harry Kane 12 seriemål i år. Den engelske landslagsspissen var tilbake fra skade for to serierunder siden, og vil bli svært viktig for Tottenhams gulljakt.

– Det kan fort bli avgjørende om Costa ikke finner målformen. Han kan bli en joker i avslutningen, mener Wikestad.

• Målscorerne bak spissene: Selv om Chelseas spydspiss har slitt med å finne nettmaskene, har ikke laget noe trøbbel med å score. For i tillegg til Costas 17 ligamål har Eden Hazard 14, Pedro syv og Willian seks. Hele elleve spillere har notert seg for ligascoringer denne sesongen.

– Nå har Costa vært skikkelig kald veldig lenge og Kane har vært skikkelig heit, men Chelsea har så mange andre som kan fylle på og score mål, påpeker Thorstvedt.

Heller ikke Tottenham er avhengige av sin toppscorer for å vinne kamper. Bak Kane 20 seriemål kommer Dele Alli med 16, Son Heung-min med 12 og Christian Eriksen med syv.

Artikkelen fortsetter under bildet:

TROR PÅ GAMLEKLUBBEN: Frode Grodås fikk 21 kamper for Chelsea, mens et kort opphold i Tottenham endte uten tellende kamper. Den tidligere keeperkjempen tror Chelsea stikker av med seriegullet. Foto: Tore Berntsen , VG

• Defensiv stabilitet: Ingen lag har sluppet inn færre mål enn Tottenhams 22, mens Chelsea er tredje best med 27 baklengs.

Helt bakerst har Tottenham og Chelsea har to av ligaens beste målvakter i henholdsvis Hugo Lloris og Thibaut Courtois. Chelsea-sisteskansen var i helgens FA-cupsemifinale mellom lagene tilbake etter skade. Det kan vise seg gull verdt for Conte.

– Lloris har virkelig blitt en toppkeeper og er bra på det meste nå, men det var viktig for Chelsea å få Courtois tilbake, for han er hakket bedre i mine øyne, mener Grodås.

Fikk du med deg denne? Hun forstår hvorfor Conte er nervøs

• Kampprogrammet: Mens Chelsea kun har igjen Everton av de syv øverste lagene, skal Tottenham møte både Arsenal og Manchester United.

– Tottenham har et tøffere program igjen, men de har malt over det meste av motstand ganske lenge nå. Begge lag er kapable til å vinne resten av sine kamper. Det laget som får et glipptak havner fort i trøbbel, mener Wikestad.

Med fire poengs luke i favør Chelsea betyr det at Tottenham sannsynligvis er avhengige av at motstanderen i gullkampen glipper i minst to kamper.

– Tottenham tenker nok at de må vinne alt for å ha en mulighet, og det er ikke sikkert det holder da heller, sier Thorstvedt.

Artikkelen fortsetter under bildet:

FØRSTE STIKK: Eden Hazard scoret ett av målene da Chelsea i helgen slo Tottenham 4-2 i FA-cupsemifinalen. De tre ekspertene mener likevel ikke kampen sier så mye om styrkeforholdet mellom lagene inn i serieinnspurten. Foto: Peter Nicholls , Reuters

• Skader: Både Tottenham og Chelsea har fått tilbake viktige spillere fra skade den siste tiden: Tottenham, har Kane tilbake på topp, mens Chelsea har Courtois tilbake mellom stengene. Det laget som greier å holde nøkkelspillerne på banen kamp eller kamp kan få en fordel, men Wikestad påpeker begge lagene har vist at de ikke er for avhengige av enkeltspillere.

– Begge lagene har utpreget seg med å være lagmaskinerier mer enn noen andre, noe som har satt dem i posisjonen de er i, sier han.

• Fjorårets Tottenham-kollaps: I fjor kjempet Mauricio Pochettinos Tottenham lenge en hard kamp mot Askeladden Leicester, men på oppløpssiden kollapset London-laget. På de fire siste serierundene tok de kun to poeng, med 1-5 mot Newcastle i siste kamp som to tykke streker under svaret på spørsmålet om de ville kunne holde helt inn. Leicester vant til slutt med ti poeng, og kunne feire et av historiens mest overraskende seriegull.

En lignende kollaps kommer vi ikke til å se i år, mener Wikestad.

– Jeg tror alle lærte mye fra forrige sesong, så jeg ser det som litt usannsynlig at de skal gå på samme smell som forrige sesong, sier han.

Frode Grodås er derimot ikke like sikker.

– Om det begynner å gå dårlig vil de bli minnet på det hele tiden, det er ikke gunstig. Det har vært nesten mange ganger, så da spiller slike tanker inn. Det er en barriere som skal brytes, det er lenge siden sist tittel, sier han.