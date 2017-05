De ble jaget til gullet

Kommentar Premier League fremstår kanskje ikke som den beste ligaen i verden, men hvem bryr seg om det akkurat nå?

I hvert fall ingen i Chelsea.

«Blue is the colour, football is the game/

We're all together, and winning is our aim.»

Grattis med ligagullet. Gigantene i Manchester sviktet, igjen, Arsenal og Liverpool ble for lette, igjen, og Tottenham manglet det siste, lille. Igjen.

Chelsea manglet ingenting.

Eden Hazard har åpnet veien, N’Golo Kanté har løpt i veien, Thibaut Courtois har stått i veien og Diego Costa har brøytet veien.

Stort sett har det vært den samme gjengen, Azpilicueta, David Luiz og Cahill bak der, Matic og Fàbregas har byttet litt, Pedro og Willian det samme, avhengig av om poengene skulle vinnes med ballen eller kroppen. Og så de to flankene da; de som aldri slutter å løpe, de som aldri får lov til å slutte å løpe, da ramler 3-4-3-systemet sammen.

De som gir Chelsea en ekstra mann i forsvar og en ekstra mann i angrep.

Marcos Alonso var god i Sunderland og Fiorentina også, for all del, og Antonio Conte visste selvsagt hva han gjorde da han ba om et par hundre millioner kroner for å hente spanjolen fra italiensk fotball.

HÆRFØREREN: Antonio Conte (t.h.) la ikke skjul på følelsene sine etter seieren fredag kveld. Her med Pedro og Moses. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Men få har snakket om Alonso i Spania etter at han forlot Real Madrid som 19-åring. 26 år gammel er han fortsatt uten landskamper (tre på U19-landslaget). I Chelsea begynte han på benken og knapt nok det. Den første gangen han slapp til var i 35 minutter i sesongens åttende kamp, da det allerede sto 0-3 mot Arsenal, nederlaget som snudde sesongen.

Fra da av ble det 3-4-3 og fra da av begynte Alonso å trave utrettelig opp og ned langs venstrekanten. Han har scoret seks mål og hatt tre målgivende, og holder i 90 minutter nesten hver eneste gang.

Uten å trekke for klare konklusjoner; det er også de tre eneste kampene Chelsea har tapt.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

På motsatt side har Victor Moses endelig fått sitt store gjennombrudd, også han 26 år gammel, og lånt ut til Liverpool, Stoke og West Ham, før Antonio Conte forsto hvordan engelsk-nigerianeren best kan brukes.

Det er i det hele tatt få som er bedre enn Conte til å dyrke frem rollespillere. Han finner dem han stoler på, og de får hans fulle tillit, dersom de godtar å bli jaget rundt, på trening og i kamp. Conte bryr seg ikke om store stjerner, han er sjefen, og selv Gianluigi Buffon skal ha blitt æresskjelt foran hele laget da treneren en gang var misfornøyd med sin kaptein i Juventus.

Til høsten blir det ekstremt spennende å se hvordan hans lag vil fremstå, når det også blir Champions League og mange flere tøffe kamper (selvsagt forutsatt at Inter ikke greier å lokke Conte sørover igjen).

Men Roman Abramovitsj forstår nok verdien av å beholde den gale mannen på sidelinjen.

Chelsea er ligamester for sjette gang, fem av dem er kommet etter at russeren overtok sommeren 2003. Penger er kanskje ikke alt. Men penger er veldig mye.

Og ligagullet gir nye 1,65 milliarder i kassa.