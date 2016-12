Costa-scoring skaffet Chelsea tabelltoppen

(Chelsea - West Bromwich 1-0 ). Det så lenge ut til å ende i poengdeling mellom Chelsea og West Bromwich, men så dukket Premier Leagues-toppscorer opp.

Chelsea var store favoritter før hjemmekampen mot West Bromwich, men trengte 76 minutter for å få hull på byllen. Til tross for at de dominerte banespillet mer eller mindre hele kampen, slet vertene med å skape de helt store sjansene, og West Brom hadde lenge tilsynelatende god kontroll.

For selv om Chelsea tok tak i kampen fra kampen startet, var det gjestene som produserte sjanser. Salomon Rondon gjorde livet surt for Chelsea-forsvaret, og spesielt David Luiz slet mot den kraftfulle spissen. Chelsea slapp billig unna etter drøye 26 minutter, da David Luiz mistet ballen like utenfor egen 16-meter, men Rondon fikk ikke avslutningen på mål.

Chelsea skapte bare én stor sjanse i første omgang. N'Golo Kanté plukket opp ballen på 30 meter, tok med seg ballen videre og fyrte av et skudd som gikk via Pedro og like utenfor. Nærmere enn det kom ikke blåtrøyene i første omgang.

Effektive Costa

Chelsea fortsatte der de slapp før hvilen. De dominerte banespillet, men slet med å skape sjanser. Så dukket Diego Costa opp.

Cesc Fabregas vant ballen på egen halvdel og sendte i vei en langpasning mot spissen. West Brom-stopper Craig Dawson var først til å nå ballen, men Costa snappet den fra han. Spanjolen trakk seg deretter innover i West Broms 16-meter, klinket til med venstrebeinet og satte den i lengste kryss forbi en sjanseløs Ben Foster.

Costa er toppscorer i Premier League, og dette var hans tolvte scoring denne sesongen, og hans sjette scoring på de siste ni avslutningene hans.

Det skjedde ikke stort mer på Stamford Bridge, og med klubblegenden Frank Lampard på tribunen tok Chelsea alle tre poengene, og tok tilbake tabelltoppen fra Arsenal som vant i går. Chelsea troner nå øverst med 37 poeng, tre poeng foran The Gunners.