Conte provosert over Uniteds «sparke ned»-taktikk

(Chelsea – Manchester United 1-0) Chelsea-sjef Antonio Conte (47) tok et oppgjør med José Mourinhos kampplan etter den tøffe FA cup-bataljen mandag.

Italieneren brukte deler av pressekonferansen etter storoppgjøret til å kritisere det han mener var altfor tøft spill av de røde på Stamford Bridge mandag kveld.

Situasjonen de aller fleste snakket om etter gårsdagens kamp var det røde kortet til Uniteds Ander Herrera. To ganger stoppet han Hazard på ulovlig vis, fikk to gule kort og marsjordre allerede etter 35 minutter.

– Hazard startet kampen med å bli sparket ned og han avsluttet kampen på den måten. Ingen kan si at det ikke skjedde. Var det Uniteds taktikk? Jeg vet ikke. Men denne typen taktikk, at man spiller for å sparke ned motstanderen, det eksisterer ikke for meg. Det er ikke fotball i mine øyne, sier Antonio Conte, ifølge Daily Mail.

Italieneren mener det var «åpenbart forde fleste» at det var slik Manchester United ønsket å fremstå, da de blå fra London likevel tok seg videre til semifinale i FA cupen.

Han sier at en type spiller som Hazard må beskyttes.

Lest denne? Mourinho etter omdiiskutert utvisning: – Jeg gratulerer dommeren

Tonet ned krangel på sidelinjen



Den tøffe atmosfæren på banen ble også dratt over på sidelinjen. TV-kameraene fanget flere ganger opp José Mourinho – mannen som sikret Chelsea titler inntil 2014/2015-sesongeng – og Conte i heftige ordvekslinger med hverandre og fjerdedommeren.

De to managerprofilene tok hverandre ikke i hendene etter kampslutt, men Conte sier de tok en prat i spillertunnelen. 47-åringen dempet på pressekonferansen ned krangelen på sidelinjen underveis ved å si at «fjerdedommeren må ha hatt en tøff dag på jobben».

Les også: United sloss seg til uavgjort i Russland

– Feiret ikke



– Det som skjer på banen er det viktigste for meg, og den fotballen som spilles av de to lagene. Hva som skjer på utsiden av banen er et sirkus, sier Conte – vel vitende om at det ble en disputt sist gang han møtte Mourinho.

Da jublet Conte så mye for et Chelsea-mål at Mourinho mente det varydmykende for portugiseren selv.

– Jeg synes jeg kontrollerte følelsene veldig bra i dag. Jeg feiret ikke målet vårt. Jeg kontrollerte de bra, sier Conte – nå ligaleder og klar for byrival Tottenham i FA cupens semifinale.

Les også: Her er Zlatan-dommen