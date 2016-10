Chelseas superduo sendte Conte til himmels

(Southampton - Chelsea 0-2) Diego Costa (28) og Eden Hazard (25) fortsetter å herje i sesonginnledningen. Nå ligger begge godt foran skjema sammenlignet med gullsesongen 2014/2015.

De to sikret på egenhånd tre poeng mot et av de store formlagene i Premier League med hver sin praktscoring søndag kveld. Ikke rart Antonio Conte var i ekstase da 2-0-scoringen var et faktum. Etter kampen var han et eneste stort glis. Det er tross alt lagets fjerde strake seier. Og når Conte får summet seg skjønner han nok at dette var mer enn bare tre poeng å smile for.

For Chelseas superduo er foreløpig tilbake i god, gammel form. Costa og Hazard har åpnet sesongen forrykende. Se bare her:

• Costa står nå med åtte mål (snitter på 0,8 per kamp). Hazard har notert seg for fem nettkjenninger så langt og scorer dermed i hver andre kamp.

• Det er faktisk bedre enn hva de to presterte under gullsesongen for to år siden. Da Chelsea og José Mourinho gikk av Stamford Bridge-gressmatten for siste gang i 2014/2015-sesongen hadde Costa et målsnitt på 0,77. Han endte med 20 mål på 26 kamper.

• Det ser også ut til at manager Antonio Conte får det beste ut av Hazard. Etter et miserabelt 2015/2016 har belgieren slått voldsomt tilbake under sin nye italienske manager. Der han stoppet på fire mål på hele 31 kamper i fjor er han allerede forbi samme antall på kun ti kamper denne sesongen. I jubelsesongen 2014/2015 – hvor han for øvrig ble kåret til Premier Leagues beste spiller – scoret han 14 mål på 38 kamper.

Hazard gjorde alt selv



Hazard sørget også for en pangåpning for de blåkledde. Selv om Southampton dominerte det første kvarteret – og hadde en ballbesittelsesprosent på 73 – var det den lille teknikeren som sørget for nettsus allerede etter seks minutter.

Han ble spilt fri inne i 16-meteren av Victor Moses. Der brukte han Steven Davis som rundingsbøye før han hamret inn ledermålet mellom beina på keeper Fraser Forster.

Resten av omgangen ble slik man kunne vente: Southampton stanget mot Contes forsvarsvegg og Chelsea gjorde det de kan aller best, nemlig kontret. Det ble med noen halvfarligheter begge veier før den endelige avgjørelsen kom i andre omgang.

Costa med sitt åttende denne sesongen



Den var bare ti minutter gammel da Chelsea fikk frispark godt inne på hjemmelagets halvdel. David Luiz dyttet ballen til Marcos Alonso, som videre fant Diego Costa.

Kraftspissen rettvendte seg lynraskt og sendte avgårde et knallhardt skudd mot lengste hjørne. Keeper Forster i full strekk kunne ikke gjøre noe. Ballen føk rett i mål og ble den siste scoringen på St. Mary's denne søndagen, selv om Southampton traff både tverrliggeren og ble tvilsomt avvinket for offside i sluttminuttene.

Dermed er det kun ett poeng opp til Manchester City, Arsenal og Liverpool for Antonio Contes menn.