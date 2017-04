Chelsea-keeperen skadet under reklameoppdrag

Chelsea-keeper Thibaut Courtois (24) ble skadet da han spilte basketball i forbindelse med et reklameoppdrag. Det fastslår Daily Telegraph.

Den belgiske målvaktsgiganten, som har vært strålende denne sesongen, mistet sin første seriekamp da serielederen tapte 0-2 for Manchester United.

Avstanden ned til tabelltoer Tottenham er nå bare på fire poeng, og Courtois vil være en helt sentral mann når Chelsea skal forsøke å hente hjem et ligagull som i en lang periode har sett ganske sikkert ut. Det gjør det ikke lenger.

Courtois skal ha landet forkjært da han hoppet for å fange en ball. Det er uklart hvor lenge han blir borte. FA-cupsemifinalen mot Tottenham neste helg skal også være i fare.

Manager Antonio Conte vred seg unna da han før United-kampen, under et intervju med Sky Sports, ble spurt om Courtois hadde pådratt seg en skade under et reklameoppdrag. Det var åpenbart at Conte ikke likte situasjonen, og heller ikke på pressekonferansen etter kampen ville han si noe særlig.

– Etter et tap er det ikke riktig å fokusere på den saken. Courtois pådro seg en skade i løpet av uken, og derfor var han ikke tilgjengelig, sa Conte. Italieneren med det voldsomme temperamentet og det store følelsesregisteret virket faktisk litt mindre aktiv enn vanlig på sidelinjen, i det som var en av sesongens største kamper.

FULL STREKK: Thibaut Courtois har rekkevidden i orden, her redder han mot Sunderland. Foto: REUTERS

Chelsea har ikke kommet med noen offisiell versjon av skaden, men Daily Telegraph skriver at Courtois ble skadet mens han var med på en reklamefilm i regi av Chelsea, på klubbens treningsanlegg, sist tirsdag.

Chelsea er linket til den amerikanske basketligaen NBA gjennom sin draktsponsor Yokohama Rubber, som også er sponsor for NBA-lagene Boston Celtics og San Antonio Spurs.

1,99 meter høye Courtois skal være en stor basketfan, og ble blant annet sett sammen med andre spillere under NBA-kampen mellom Orlando Magic og Toronto Raptors i London i januar i fjor. Han skal ha vært med på innspillingen sammen med lagkameratene Asmir Begovic, som overtok keeperplassen mot Manchester United, Nemanja Matic, Marcos Alonso og Nathan Ake.

Marcos Alonso kunne heller ikke spille mot United, men det skal ha handlet om et virus, ikke en skade.

Chelseas-supporterne har gitt uttrykk for kraftig irritasjon på sosiale medier. De vet selvsagt at denne skaden i verste fall kan true Chelseas muligheter til å vinne Premier League.