Chelsea er to kamper unna Arsenals seiersrekord

(Chelsea – Bournemouth 3-0) På Boxing Day innkasserte Chelsea sin tolvte strake Premier League-seier. Nå er Antonio Contes mannskap på god vei til å kapre Arsenals seiersrekord fra 2002.

De blåkledde fra London imponerte ikke i åpningen mot Bournemouth, men etter to scoringer av Pedro Rodríguez og en av Eden Hazard tok Chelsea en velfortjent 3-0-seier på Stamford Bridge.

Det var London-klubbens tolvte strake seier i Premier League denne sesongen.

– Chelsea ble grisebanket av Arsenal (0-3-tap) i september, men det som har skjedd siden da er dypt, dypt imponerende, sier fotballekspert Per-Jarle Heggelund til VG.

Den imponerende snuoperasjonen til London-klubben kan snart resultere i at Antonio Conte og Chelsea går inn i historiebøkene. Ikke siden Arsenal vant 14 strake ligaseirer i 2002, har et lag klart å opprettholde en lignende seiersrekke som Chelsea har.

Arsenal vant 13 strake ligakamper fra februar til mai i 2001/2002-sesongen, i tillegg til å vinne første ligakamp i 2002/2003-sesongen.

Nå venter Stoke på hjemmebane (31. desember) og Tottenham på bortebane (4. januar) for Contes mannskap.

­– Det er nettopp kampen mot Tottenham som blir den virkelig store testen for Chelsea. Nå må Arsenal sette sin lit til erkerivalen for å kunne beholde seiersrekorden på 14 kamper alene, sier Heggelund.

– Cruisekontroll mot ligatittel



Tolv strake ligaseirer har gitt Chelsea en luke på ni poeng ned til tabelltoer Liverpool (én kamp mindre spilt, møter Stoke i dag).

– Det er ikke lett å vinne tolv kamper på rad i denne ligaen. Det er en fantastisk rekke, men nå må vi tenke fremover for å opprettholde den, sa Chelsea-manager Conte til BBC etter seieren mot Bournemouth.

– Vi har en ny kamp om fire dager og må forberede oss godt mot den. Nå vil alle slå oss, sa italieneren.

Heggelund synes det er vanskelig å se hvem som kan klare å hindre Conte og hans mannskap fra å hente hjem ligatittelen.

– De har satt på cruisekontrollen mot ligatittelen nå. Det er vanskelig å se hvem som kan fravriste Chelsea den tittelen.

Seiersrekken på tolv kamper er også klubbrekord for Chelsea. På disse kampene har London-klubben scoret 28 mål og sluppet inn to.

Tror ikke Conte-eventyret varer lenge



Heggelund har i flere år også fulgt Antonio Conte tett gjennom italiensk fotball. Han er ikke overrasket over det italieneren har fått til med Chelsea.

– Når du behøver friskt blod inn i en spillergruppe, så er det ikke et menneske på jord som er bedre å hente enn Antonio Conte. Han har vunnet det som er å vinne som spiller og har overført det til trenergjerningen. Han vet hvordan man vinner, sier Heggelund.

– Du gjør alt for Conte. Når han setter de Alaska husky-øynene sine i deg og det italienske blodet bobler, så er det klart at du gjør som han sier, sier eksperten.

Men Heggelund er klar på at Chelsea-fansen ikke må tro at eventyret vil vare for lenge. Det har sin pris å ha Antonio Conte som manager.



– Han sliter ut omgivelsene sine. Det er mye kraft og lidelse med Conte, og det tærer på alle rundt ham. Chelsea får nyte dette mens det varer, for en gang vil det ta slutt, avslutter fotballeksperten.