Chelsea sprenger banken og henter Álvaro Morata

Forrige sesong var Álvaro Morata (24) La Ligas mest effektive spiss. Nå gjenstår bare den medisinske testen før skal han lede Chelseas angrepslinje i forsøket på å forsvare ligagullet.

Det har ligget i kortene lenge, og omsider er det offisielt: Álvaro Morata forlater de regjerende La Liga- og Champions League-mesterne Real Madrid til fordel for regjerende Premier League-mester Chelsea.

Det bekrefter London-klubben onsdag, og melder at bare medisinsk test og personlige detaljer gjenstår for overgangen er i boks.

Det så lenge ut til at Morata skulle ende opp i Manchester United, og rapportene fra spanske medier antydet at han var svært skuffet da han ikke fikk reise til England, noe han skulle være veldig interessert i. Flere medier meldte at Morata var så sikker på å slutte seg til Manchester United at han farget håret rødt – men da det ikke skjedde, barberte bort håret.

Stor analyse: Dette bør Chelsea gjøre nå (krever innlogging)

Nå har han fått overgangen til Premier League, akkurat som han ønsket seg. Men denne gangen må i så fall han farge håret blått.

Álvaro Morata (24): Klubber: Real Madrid Castilla - 2010-2013

Real Madrid - 2010-2014

Juventus - 2014-2016

Real Madrid - 2016-2017 Landslag: 15 kamper - åtte mål Meritter: La Liga - 2011/12, 2016/17

Copa del Rey - 2010/11, 2013/14

Champions League - 2013/14, 2016/17

UEFA Super Cup - 2016

Serie A - 2014/15, 2015/16

Coppa Italia - 2014/15, 2015/16

Supercoppa Italiana - 2015

U21-EM - 2013

La Ligas mest effektive



Chelsea har nemlig gjort det Manchester United ikke ville – betalt det Real Madrid krevde. «Los Blancos» har stått hardt på kravet om 80 millioner euro – som tilsvarer drøye 750 millioner kroner for spanjolens tjenester, noe Chelsea var villige til å gå med på.

Både Morata og Conte opplevde stor suksess i Juventus, selv om de aldri fikk muligheten til å jobbe sammen. Morata ankom Juventus da Conte forlot Torino-klubben for å ta over det italienske landslaget. Likevel, de to skal ha et svært godt forhold, og håper nå å oppnå suksess på engelsk jord– sammen.

Anbefales: Han var en av verdens beste spisser – er på vei til Sandefjord

Nylig skrev Conte under på en ny kontrakt med Chelsea, og nå har den italienske manageren sikret seg sommerens fjerde signering. Tiemoue Bakayoko, Antonio Rüdiger og Willy Caballero har allerede skrevet under for London-klubben. The Guardian og The Telegraph fikk dermed riktig da de tidligere i år varslet kjøpefest for mesterne.

Se Chelseas nysignering bli ydmyket på gaten! Saken fortsetter under videoen.

Morata-signeringen er nok enda et tegn på at Diego Costa forlater London-laget. Det meste tyder på at han returnerer til sin gamle arbeidsgiver, Atlético Madrid.

Morata fikk ikke all verden av tillit under Zinédine Zidane forrige sesong, og fikk bare 14 kamper fra start. Likevel noterte han seg for 15 scoringer og fire målgivende pasninger. 24-åringen var involvert i scoring hvert 70. minutt.

Les også: Mourinho ikke fornøyd med overgangsvinduet

Ifølge statistikkleverandøren Opta, hadde Morata den høyeste scoringsprosenten av samtlige La Liga-spillere som scoret mer enn ti mål. Han scoret 15 mål på 55 avslutninger - som betyr at han scoret på 27% av skuddene sine.

Det ble nærmest et «spissbytte» for Manchester United og Chelsea. Det så lenge ut til at Morata skulle ende opp på Old Trafford, mens Chelsea så ut til å sikre seg Romelu Lukaku. Som kjent signerte Lukaku for José Mourinho og United, og nå har Morata altså bundet seg til Chelsea.

Sjekk VGs kåring: Dette er sommerens ti største overganger!