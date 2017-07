For et par måneder siden var Portos Rúben Neves (20) linket til både Liverpool, Chelsea og Arsenal. Nå har portugiseren tatt et mildt sagt spesielt karrierevalg.

Lørdag overrasket han en hel verden da han ble klar for Wolverhampton.

Han koster klubben i overkant av 170 millioner kroner, noe som er klubbrekord, og han er tidenes dyreste Championship-spiller.

Men hvorfor signerer en spiller som er 20 år, har spilt 18 Champions League-kamper og to A-landskamper for Portugal, for en klubb som havnet på nedre halvdel av Championship sist sesong?

I følge ekspertene er det ene og alene på grunn av Jorge Mendes, agenten til Neves.

Tette bånd mellom Mendes og treneren

– Glem Ronaldo. Glem David De Gea. Dette er tidenes maktspill. Dette er Jorge Mendes på sitt mest ekstreme. Jeg var i sjokk da jeg fikk vite om overgangen, sier Jan Hagen, også kjent som Portuball på Twitter, til VG.

Den tidligere Maccabi Haifa-sportssjefen Tor-Kristian Karlsen nevner også Mendes tidlig når han blir spurt om hva som er bakgrunnen for overgangen.

– Mendes står bak alt som har skjedd i denne overgangen. Han er dypt involvert i Wolverhampton, Porto, Neves og Wolves-treneren Nuno Santo, sier Karlsen.

Championship-ekspert Eirik Aase mener overgangen er ren galskap.

– Vi kommer nok til å se mye galskap fremover i fotballen, men akkurat dette er noe av det verste. Det sier alt om fotballen når agentene har så mye makt, sier Aase.

Porto, som har styrt med underskudd i et par sesonger, måtte selge unna flere spillere grunnet Financial Fair Play, og før Neves-overgangen ble bekreftet hadde klubben allerede solgt Andre Silva til Milan for 38 millioner euro. Likevel måtte klubben selge flere spillere, og da ble Neves nestemann ut portene.

– Altfor god



Wolverhampton-trener Nuno Santo har tidligere vært Neves' trener i Porto. I tillegg er Mendes god venn med eierne, Fosun International, som kjøpte opp Wolverhampton i juni 2016.

Det er to av grunnene til at Neves nå er klar for Wolverhampton.

– Klubben kan benekte hans innflytelse over hva som skjer så mye de vil, men Rúben Neves hadde ikke kommet til klubben uten hans hjelp. Han kunne spilt på et høyere nivå, men en overgang til Wolves betyr mer penger i lomma på Jorge Mendes, sier Hagen.

AGENTEN TIL RONALDO: Jorge Mendes er agenten til blant andre Cristiano Ronaldo. Foto: Sergio Perez , Reuters

– Han kommer til å være altfor god for Championship. Et utrolig bra kjøp av Wolverhampton, mener Aase.

Hagen forklarer hvorfor det akkurat ble Wolverhampton på Neves, som fikk 93 kamper for Porto i en alder i av bare 20:

– Ene og alene på grunn av én mann: Jorge Mendes. Han er agenten til Neves og har sterke bånd med både eierne og treneren til Wolverhampton og Porto.

Karlsen tror fortsatt at både Wolverhampton og Neves kan ha bra utbytte av overgangen.

– Selv om det er en sjokkerende overgang kan det bli en veldig stor oppside for Wolverhampton om et par år. Neves trenger spilletid og kommer til å få det, noe han slet med sist sesong for Porto. Og om han gjør sakene sine godt kan han gå videre, og da selges han for fort tre ganger mer enn det de kjøpte han for, sier han.