Redknapp frustrert over ønsket spiller: – Han vil bli pornostjerne

Birmingham-manager Harry Redknapp (70) har møtt på uventet konkurranse i forsøket på å gjenforenes med Benoît Assou-Ekotto (33).

Fra 2008 til 2012 var han stort sett Redknapps førstevalg på venstrebacken i Tottenham. Da Redknapp tok over Queens Park Rangers i 2013, slo Assou-Ekotto følge.

Nå har den mangeårige Premier League-manageren funnet veien til Birmingham, og igjen vil han ha sin kamerunske favoritt med seg på laget.

Det er bare én utfordring, røper Redknapp i et intervju med radioprogrammet Spurs Show, gjengitt av The Independent.

– Det eneste problemet er at han har innrømmet at han vil bli pornostjerne.

KULTTRENER: Harry Redknapp, her som trener for Jordans landslag i 2016. Foto: Rob Griffith , AP

– Kanskje klarer jeg å få ett år til ut av ham før han bestemmer seg for å gjøre det. For en god spiller. Han kan fort ende opp i Birmingham-farger neste år, sier Redknapp.

Det hører med til historien at det hele er sagt med en ganske spøkefull undertone.

Husker du denne fra 1998? Drillo bryr seg ikke om porno-saken

Assou-Ekotto, som i dag spiller for franske Metz, har lenge vært en noe omstridt personlighet i engelsk fotball.

Gjentatte ganger har han blant annet uttalt at fotball ikke er noe annet enn en jobb for ham, og at han egentlig ikke har noen lidenskap for sporten.

Husker du da Assou-Ekotto prøvde å skalle ned en medspiller?

– Fotball kan være gøy hvis jeg spiller med vennene mine hjemme i Frankrike. Men da jeg kom til England, hvor jeg ikke kjente noen og ikke kunne språket, hvorfor kom jeg da? For å ha en jobb. En karriere varer bare i 10 eller 15 år. Det er bare en jobb. Ja, det er en veldig god jobb, og jeg sier ikke at jeg hater fotball, men det er ikke min lidenskap, sa Assou-Ekotto i et intervju med The Guardian i 2010.

– Alle jobber for å tjene penger. Så jeg skjønner ikke hvorfor folk blir sjokkert når jeg sier at jeg spiller for pengene, sa han.