Klopp-kloningen som kan ta Huddersfield til Premier League

Han er kanskje den som kjenner Liverpools Jürgen Klopp aller best. Nå er David Wagner (44) – tysk manager i Huddersfield – det nye hete navnet i engelsk fotball.

På sensasjonelt vis har han ledet Huddersfield Town til topps i engelsk Championship (nivå to). To poeng foran Aleksander Tetteys Norwich etter 11 serieomganger. Og vinneroppskriften til Wagner – tidligere spiss og UEFA-cupvinner i Schalke – er ikke ulik Jürgens Klopps suksessformel.

I et intervju med Daily Mail letter han på sløret og forteller om hvordan han har delt fotballfilosofi og rom med Klopp mens de spilte sammen i Mainz. De var trenere samtidig i Borussia Dortmund (Wagner reservelagstrener) da Klopp ble verdenskjent, og tok laget til finalen i Champions League i 2013 (tapte 2–1 for Bayern München på Wembley). Men ut av det nære vennskapet har det kommet mer enn bare fotball.

Huddersfield Town FC Ligatitler: Har vunnet engelsk 1. divisjon (forgjengeren til Premier League) tre ganger. 1923/1924. 1924/1925. 1925/1926. FA-cupen: Vant finalen i 1922. Klengenavn: The Terriers Hjemmebane: John Smith´s Stadium

Wagner var forlover da Klopp giftet seg. Klopp er fadder til en av Wagners to døtre. Og når han har frihelg reiser han til den profilerte Liverpool-manageren hjem ved Merseyside – overnatter – og snakker fotball, så klart. De fikk neppe mindre å snakke om etter at Huddersfield hadde slått Liverpool (2-1) i en treningskamp under landslagspausen i september.

En stund var det snakk om at han skulle følge med Klopp til Anfield som assistenttrener. Det avviser Wagner. Han vil bygge sin egen karriere.

– Det var aldri en mulighet. Jeg er min egen sjef og manager, sier han.

Ifølge Wagner ble det litt for mye øl i Klopps bryllup, så talen husker han ikke stort av. Men siden har han vært lutter øre. Klopps «gegenpressing» – høy-intensitets-fotball ligger i bunnen også for mannen med skjegg og briller – akkurat som Klopp.

– Det har fungert, sier Wagner.

Men det var ikke alle som trodde det ville fungere på Huddersfields Canalside Training Complex, og hastet på internett for å finne ut hvem «denne Wagner var». Men styreformann Dean Hoyle gikk for den ukjente «crazy» tyskeren da han ansatte ham i november i fjor.

Treningsprogrammet ble snudd på hodet. Det skulle løpes. Langt og lenge. Flere mil i løpet av en økt. Og nå blir motstanderne kjørt i senk i Championship. Wagner har i hvert fall gått grundig til verks. Etter fotballkarrieren i Bundesliga studerte han biologi og idrettsvitenskap han ved Universitetet i Darmstadt.

STORFORNØYD: Jürgen Klopp feirer sammen med Dejan Lovren etter Liverpools seier over Borussia Dortmund i kvartfinalen i Europa League forrige sesong. Foto: Jon Super , Ap

– Da jeg la opp som spiller i 2005 ville jeg finne ut hva en managers trening gjorde med meg, sier Wagner.

Han har spilt landskamper for USA (amerikansk far), men ser på seg selv som tysk.

– Alt du gjør som manager må du stole på. Men til syvende og sist er det mennesker du jobber med, og du vet aldri hvordan de vil reagere, sier David Wagner.

Det var nettopp for å tøye grenser og finne ut hvordan individet reagerer at han dro ut villmarken i Sverige med spillerne i sesongoppkjøringen i juli. Til ubebodde øyer, med lite mat og ingen mobildekning.

– Vi padlet i kano fra øy til øy. Åtte timer hver dag. Vi slo opp telt, og vi fisket for å skaffe nok mat. I fire dager uten en eneste fotball. Det var ukomfortabelt, men det var for å bygge lag, og bli skikkelig kjent med hverandre. Du måtte snakke om livet, familien din. Det var ikke noe valg. Mobiltelefonen hadde ikke dekning, sier David Wagner.