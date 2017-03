(Fulham-Blackburn 2-2) Nok en gang viste Stefan Johansen (26) styrke for Fulham, som jager opprykk. Det kan overbevise Lars Lagerbäck om at finnmarkingen bør bli Norges kaptein.

I kampens 45. minutt tok Fulham ledelsen 1-0. Stefan Johansen la inn fra venstre, og Sone Aluko plasserte ballen klinisk forbi Blackburn-målvakten Jason Steele.

Det var et perfekt tidspunkt å score, rett før lagene gikk i garderoben for å hvile.

Vellykket overgang

Etter overgangen fra Celtic har Stefan Johansen vært en av opprykksjagende Fulhams beste spillere. Laget har nå åtte ligakamper på rad uten tap: fem seirer og tre uavgjort. Det betyr at de lukter på de gjeve sluttspillplassene.

Nedrykkstruede Blackburn utlignet til 1-1 på straffespark etter 79 minutter. Tsjekkeren Tomas Kalas var synder hos Fulham, og Craig Conway scoret fra 11 metersmerket.

Men Fulham kom tilbake og fikk 2-1-målet etter 86 minutter. Det var innbytteren Gohi Bi Cyriac som scoret etter Ryan Fredericks' lave innlegg.

Blackburn kjørte på mot slutten og etter hardt press klarte de å utligne til 2-2 på overtid. Klokken viste 94 minutter da Lucas Joao satte ballen i nettet. For Blackburn kan denne scoringen være veldig viktig i nedrykksstriden.

– Fulham sviktet litt under presset mot slutten, konstaterte tidligere Tottenham-manager David Pleat som BBC-ekspert.

Med seier hadde Fulham vært inne på topp seks.

Diskuterer kaptein

– Han er definitivt en som har vært inne i bildet, som vi har diskutert, svarte Lars Lagerbäck tidligere tirsdag - på direkte spørsmål om Johansen får kapteinsbindet mot Nord-Irland 26. mars.

VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden mener at Stefan Johansen er det riktige kapteinsvalget.

– Skal du bli sett opp til, og lyttet til, som en kaptein bør bli, så må du først og fremst levere på banen. Det gjør Stefan Johansen. Ved siden av Joshua King er det Johansen som har imponert mest av norske spillere i utlandet denne høsten, skrev Svegaarden.

Overgangen til Fulham har vist seg å være et smart trekk for Johansen. En tung siste-sesong i Celtic preget også spillet på landslaget. Nå er finnmarkingen tilbake for fullt.