Herlige jubelscener da Newcastle rykket opp til Premier League

(Newcastle – Preston 4-1) Det holdt med én sesong i Championship for Newcastle: 348 dager etter nedrykket ble klubben igjen klar for Premier League.

Newcastle har rotet bort matchball etter matchball i løpet av de siste serierundene, men mandag kveld kunne spillere og fans omsider slippe jubelen løs hjemme på ærverdige St. James' Park.

27-åringen Matt Ritchie, som ble hentet fra Bournemouth før sesongen, feide all tvil til side da han banket inn 3-1-målet på straffe 25 minutter før full tid. Ritchie jublet for full hals og løp ned til cornerflagget før lagkameratene omringet ham.

Og kort tid senere satte Ayoze Pérez punktum med sitt andre mål for kampen til 4-1 – og til like stor jubel fra både spillere og fans.

VG Live: Referat fra kampen

Newcastle slår dermed følge med Brighton, som sikret opprykket for nøyaktig én uke siden. Det blir klubbens første sesong på øverste nivå siden 1982/83-sesongen.

Manager Rafael Benítez ble hentet til Newcastle i mars 2016, men klarte ikke å hindre klubben fra nedrykk klubben. Spikeren ble banket i kista 11. mai etter at Sunderland tok tre livsviktige poeng mot Everton.

Anbefales: Slik fikk Benítez skikk på Newcastle

Etter Premier League-exiten fikk klubben store penger for å selge Andros Townsend, Moussa Sissoko og Georginio Wijnaldum. Matt Richie og Dwight Gayle var to av spillerne som ble hentet inn, og sistnevnte har allerede rukket å banke inn 22 mål på 31 kamper i Championship.

Benítez både fikk, og ville fortsette, og 348 dager senere ble klubben igjen klar for øverste nivå. Den erfarne manageren trakk et lettelsens sukk da matchen var over før han tok klemmerunden med støtteapparatet.

VG oppdaterer saken