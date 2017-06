VG vurderer Champions League-finalen: Real Madrid såvidt best

Én spiller får toppscore når VG vurderer finalelagene i Champions League.

Skal Real Madrid bli det første laget som vinner to år på rad?

Eller skal superveteranen Gianluigi Buffon endelig få løfte det legendariske trofeet?

Les også: Derfor buer Real Madrid-fansen på Ronaldo

VGs fotballjournalister Trond Johannessen og Arilas Berg Ould-Saada har vurdert hver spiller på de to finalelagene, satt opp i forventede startoppstillinger.

JUVENTUS

Starter trolig i en 3-4-2-1-formasjon, med veteranen Andrea Barzagli inne bak, hvilket betyr at Juan Cuadrado sannsynligvis starter på benken. Dette gir mer defensiv trygghet, i og med at Alves og Alex Sandro blir som sidebacker å regne når Real Madrid har ballen.

Gianluigi Buffon 9

Ny strålende sesong. Det føles nesten som om han fortsatt blir bedre og bedre, 39 og et halvt år gammel. Enorm autoritet. Selvsagt ikke like rask i forflytningene lenger, men flyter på klokskap og plasseringsevne.

Andrea Barzagli 7

«La Roccia», klippen, er blitt 36 år, og naturligvis ikke så temposterk. Har spilt færre kamper enn de to andre i BBC-forsvaret, men gjør jobben hver gang trener Allegri ber ham om det. Trygg mann å ha i slike store kamper, Lar seg aldri stresse.

Alt du må vite om Champions League-finalen:



Leonardo Bonucci 9

Kongen i forsvaret. Majestetisk. Råsterk. Meget rask. God til å lese spillet, sterk i lufta og har også et godt skuddbein. Setter i gang angrep med presise langpasninger, en av Juventus' viktigste menn.

Giorgio Chiellini 8

Krigeren. Mannen alle vil ha som lagkamerat, men de færreste vil møte. Vil elske det hvis finalen ender opp med en haug med dueller. Vil ikke elske det hvis det blir mange løpsdueller.

Dani Alves 8

Spiller sin 100. Champions League-kamp. Har vunnet tre ganger med Barcelona. Løftet seg i de store kampene denne våren, særlig i semifinalen mot Monaco, med tre målgivende pasninger og en herlig volleyscoring.

Alves skjøt Juventus til finalen:

Sami Khedira 7

«Pjanic er den mer kreative, Khedira har musklene», sier Max Allegri om midtbaneduoen sin. Den tyske verdensmesteren er en utrettelig «boks-til-boks»-sliter. Slet med skader i Real Madrid, men har fått et stort løft i Juventus.

Miralem Pjanic 8

Hadde en litt vanskelig start etter overgangen fra Roma, men har kommet voldsomt etter hvert og er kanskje den Juve-spilleren som har løftet seg mest under sesongen. God med ballen, god igangsetter, gode dødballer – Juves Luka Modric-kopi.

Alex Sandro 8

En maskin på venstrekanten – opp og ned, opp og ned. Voldsom løpskraft. Teknisk, rask, fysisk sterk. Bidrar også i angrepet. Strålende innlegg, smålik landsmannen Roberto Carlos. Gir seg aldri.

Paulo Dybala 9

Les mer: Dybala vil ikke sammenlignes med Messi

Kan ikke erstattes, og sånn sett lagets viktigste mann. Vanvittig potensial. Alltid i forkant, lynkjapp i beina, enda kjappere i hodet, det skjer alltid noe. Deilig venstrebein, meget godt skudd, åpnende pasningsfot; en av de neste store.

Dybalas store kveld mot Barcelona:

Mario Mandzukic 8

Nok en dødballkjempe. Kroaten er ikke enkel å flytte på, viktig på cornere i begge ender. En joker som fort kan ende opp som matchvinner. Meget hardtarbeidende på venstresiden. Minus: Kan bli litt statisk.

Gonzalo Higuaín 9



Meget sterk åpningssesong i Juventus. Ser ikke ut som han har toppidrettskroppen, men er et fysisk monster, med sitt lave tyngdepunkt. Har endelig begynt å score mål i viktige kamper, en stor trussel mot sin gamle klubb.

Totalt: 90

Mer lesning: Slik ble Ronaldo en «ny» spiller

REAL MADRID

Real Madrid-trener Zinédine Zidane har sine viktigste menn tilgjengelig, men det betyr ikke at laguttaket gir seg selv. Pepe har vært ute med skade lenge, så Raphaël Varane blir trolig Sergio Ramos' partner i midtforsvaret. Gareth Bale er erklært kampklar, men innrømmer selv at den gode formen til Isco kan føre til at han starter på benken. Går trolig ut i en krysning mellom 4-3-3 og 4-4-2:

Keylor Navas 7

Har hatt noen formsvake perioder. Manchester Uniteds David De Gea kan være på vei inn, men de siste månedene har costaricaneren vist flott form. Kun én kamp uten baklengs i Champions League-sesongen.

Her overrasker Real-spillerne sjefen:

Dani Carvajal 8

En mann å stole på for Real Madrid hele sesongen. Defensivt trygg, og offensivt strålende. Har blant annet bidratt med fire målgivende pasninger i Champions League. God teknikk, høyt tempo og en utsøkt innleggsfot. Men skadeplaget.

Sergio Ramos 9

Ble synderen i El Clásico, der han pådro seg sitt 22. røde kort i Real Madrid-drakten. Bortsett fra det har Ramos levert en fabelaktig sesong, selv om han kanskje er aller best offensivt: Ti scoringer, de fleste av dem direkte avgjørende. Uvurdelig tilstedeværelse som kaptein og kriger.

Her ser Ramos rødt:

Raphaël Varane 7



Kjempet lenge om stopperplassen med Pepe, men etter sistnevntes skade har Varane etablert seg som Ramos' partner – og det meste tyder på at duoen kommer til å fortsette sammen i årene som kommer. Farten og pasningene til Varane er spesielt imponerende.

Marcelo 9

Real Madrids lykketroll har vært så god denne sesongen at enkelte argumenterer for at han har vært lagets aller beste. Uforutsigbar og teknisk briljant. Kan virke litt rotete i stilen, men bedre og bedre defensivt. Har levert råsterke 12 assists og tre mål. Verdens beste back?

Toni Kroos 9

Real Madrid-laget hadde ikke vært det samme uten gullfoten til Kroos. Tyskeren snitter på 93 prosent treffsikkerhet med pasningene sine denne sesongen, og har levert flest målgivende pasninger på laget (13). Dødballene hans skaffer mange poeng.

Casemiro 7

Sørger for at det hele henger sammen og beholder balansen. Casemiro er, med sin evne til å takle og skjære av pasningsmuligheter, den destruktive brikken som manglet i laget. Han balanserer imidlertid ofte på grensen mellom gult og rødt kort, og må være varsom i en het finale.

Sjekk Casemiros sjarmerende gest:

Luka Modric 9

Artisten som kan dra av to spillere og skape ubalanse i enhver situasjon – men også vinne viktige baller. Rollefordelingen på Real Madrids midtbane tillater kroaten å utfolde seg der han er best, som en fremskutt playmaker som kan fôre Cristiano Ronaldo & Co med gode baller og alternativer. Kan score litt oftere.

Isco 8

Åpnet sesongen som luksusinnbytter. Den første halvdelen var preget av overgangsrykter og rapporter om misnøye. Men etter nyttår, og spesielt etter Gareth Bales skade i april, har Isco vokst til å bli en nøkkelspiller, med fem mål og tre assists på de elleve siste kampene.

Karim Benzema 8

17 mål på 45 kamper er ikke tallene man forventer av en internasjonal stjernespiss – og særlig ikke i Real Madrid. Men så er det ikke bare scoringene det handler om; Benzemas rolle handler minst like mye om å tilrettelegge, samarbeide og åpne opp rom for Cristiano Ronaldo.

Sjekk Benzemas elleville dribleshow:

Cristiano Ronaldo 10

«Bare» 36 mål denne sesongen. Ronaldo har ikke levert de samme monster-tallene han pleier, fordi han har disponert formen på en ny måte; han hviler i de mindre viktige kampene. Scoret åtte mål i kvart- og semifinalene. Mer og mer en målsnik. Fortsatt en supermann.

Totalt: 91