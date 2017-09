Kommentar (Barcelona – Juventus 3-0) Lionel Messi (30) bestemte, igjen, men aller morsomst var det å se Andrés Iniesta sprudle, igjen.

Måtte det fortsette.

Verdens fineste fotballspiller spilte sin 628. kamp for Barcelona, og det er mer magi igjen i de 33 år gamle beina – som da ballen ble tredd gjennom til Lionel Messi foran 3-0-scoringen mot et skadeplaget Juventus.

Verdens beste fotballspiller gjorde riktignok det meste av jobben, vred seg løs fra et par mann og plasserte ballen knallhardt i hjørnet, alltid med den samme roen i avslutningsøyeblikket, som da han veggspilte seg fri og sendte Barcelona foran rett før pause. Messi surret bort ballen uvanlig ofte før pause, men likevel ble han helt avgjørende, akkurat som vanlig.

Iniesta surrer nesten aldri bort ballen. I æraen til Messi og Cristiano Ronaldo har det dessverre ikke vært mulig for ham å vinne noen gullball, men han har gitt oss så ufattelig mange vakre øyeblikk, og det er så deilig at han har planer om å fortsette med det en stund til.

Fikk du med deg? VGs terningkast på Champions League-favorittene

Nå er det i og for seg ikke noe som har tydet på at Iniesta var ferdig, men i forrige sesong var det en del ting som tydet på at han var et stykke forbi toppen.

Slik har det ikke sett ut i starten av denne sesongen, og slik så det virkelig ikke ut da Juventus ble satt på plass. Dette var den gode, gamle Iniesta, illusjonisten var tilbake, trollmannen, han du ikke vet hva finner på, han som smyger rundt nesten uten å rote bort ballen – og som løfter hele laget bare med sin ro og tilstedeværelse.

Iniesta var en del skadet i forrige sesong, men ble også plassert en del på benken og følelsen var at han blitt litt til overs når Neymar, Messi og Suarez styrte alt på topp. Det er nesten slik at Neymars farvel kan bli Iniestas lykke. For den nye treneren Ernesto Valverde må gjøre ting på en annen måte, midtbanen er blitt viktigere igjen - og Andrés Iniesta føler seg sikkert mer som det midtpunktet han fortjener å være.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Det er også en behagelig ro over 53 år gamle Ernesto Valverde. Det har vært kaos utenfor banen i hans korte tid i klubben, men han har ikke latt seg stresse. Jeg så ham på pressekonferansen etter supercupfinaletapet for Real Madrid. Barcelona var blitt ydmyket av fienden, tapt 1-5 sammenlagt.

Real Madrid hadde nettopp vunnet ligaen og Champions League, Neymar hadde reist til Paris, og den nye Barca-treneren skulle forklare hvordan i all verden han skulle snu dette. Ernesto Valverde lot seg ikke provosere av kritiske spørsmål, hevet aldri stemmen, svarte høflig og behagelig, gratulerte Real Madrid, men poengterte at «sesongen har jo ikke engang begynt».

Det har den nå. Real Madrid har spilt uavgjort mot Real Madrid og Levante, Barcelona har slått Betis, Alaves og Espanyol og Juventus. Målforskjell:12-0.

Nå skal det sies at Barcelona ikke var voldsomt imponerende mot «Juve». 1. omgangen var ikke spesielt god, og Juventus burde absolutt fått med seg en scoring. Men Lionel Messi har ikke vært til å stoppe denne sesongen, han har scoret syv av Barcelonas 12 mål. Valverde har gitt sin store stjerne lov til å gjøre som han vil, og det er jo det han pleier å gjøre med motstanderen også.

«105 millioner euro»-mannen Ousmane Dembélé gjorde spennende ting, viste frem sine dribleferdigheter, men trenger tid på å finne ut av Barcelona-koden. Han må lære seg å slippe ballen i rette øyeblikk.

Han kan begynne med å se på Andrés Iniesta.