Vardy-scoring ga Leicester Champions League-håp

(Sevilla-Leicester 2-1) Jamie Vardy (30) scoret sitt første mål siden 10. desember, og Leicester har håp om Champions League-avansement selv om de sliter i nedrykksstriden i Premier League.

Mot Sevilla så det kjørt ut da det spanske laget meget fortjent gikk opp i 2-0-ledelse etter en drøy times spill av det første oppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League.

Joaquin Correa kunne upresset sende ballen forbi Schmeichel etter fint forarbeid av Stevan Jovetic.

Leicester, som ikke har scoret i Premier League i 2017, hadde skapt minimalt og så ut til å holde stø kurs på vei ut av turneringen.

Men så dukket ringreven Vardy opp da det trengtes som mest. Danny Drinkwater slo perfekt inn fra venstre, og fra kloss hold dundret Vardy ballen i nettet. Det bortemålet kan bli meget verdifullt for Leicester.

Scoret hat trick mot Manchester City



For øvrig var det Vardys første scoring siden han herjet med Manchester City og scoret hat trick 10. desember i fjor. Siden da har både Vardy og regjerende ligamester Leicester slitt voldsomt. For øyeblikket ligger de bare ett poeng over nedrrykkstreken. En opptur i Champions League kan være det som får Claudio Ranieris menn til å plukke poengene de trenger i hjemlig liga også.

Keeper Schmeichel skal også ha sin del av æren for at det ble et greit resultat borte mot Sevilla som på sin side har tre strake Europa League-titler å vise til.

Etter 14 minutter fikk Sevilla straffespark da Correra ble felt av Wes Morgan. Men da han skulle ta straffen selv, så reddet Schmeichel og holdt ballen.

Noen minutter senere var dansken lynkjapt nede og reddet et hardt skudd fra Sergio Esudero.

Men i det 25. minutt kom 1-0-scoringen da Escudero la inn fra venstre og Pablo Sarabia headet hardt og behersket i mål helt borte ved stolpen til høyre for Schmeichel.

Schmeichel hadde flere gode redninger, og Vitolo traff stolpen tidlig i 2. omgang, mens Adil Rami headet i tverrliggeren på tampen av kampen. Med 2-1 har Leicester et brukbart utgangspunkt før returoppgjøret som spilles på King Power Stadium 14. mars.

PS! I kveldens andre åttedelsfinale sikret Juventus seg et strålende utgangspunkt borte mot Porto. Alex Telles pådro seg sitt andre gule kort allerede etter 28 minutter, dermed fikk italienerne boltre seg i en time med én spiller mer. Kvarteret før slutt kom det to kjappe scoringer fra Marko Pjaca og Dani Alves.