LERKENDAL (VG) Fredrik Midtsjø (23) kan ha spilt sin siste Rosenborg-kamp. Kanskje blir han nok en gang lagkamerat med kompisen Jonas Svensson.

Flere kilder bekrefter overfor VG at den nederlandske toppklubben AZ Alkmaar hadde «folk» på tribunen for å se på Rosenborg-spiller Fredrik Midtsjø.

– Jeg vet ikke noe mer enn dere. Jeg forholder meg til Rosenborg, og prøver å gjøre jobben min her. Så får vi ta det hvis det dukker opp noe, sier han til VG.

Savner kompisen

I AZ Alkmaar, som endte på 6. plass i den nederlandske eredivisie, spiller kompisen, tidligere Rosenborg-spiller, Jonas Svensson.

– Jeg har jo snakket med Jonas, og han trives der han. Men det er bare vanlig kompisprat. Vi er gode kompiser, og vi ringes og snakkes ofte.

– Savner du Jonas?

– Det er klart; han er en god kompis, så ja, om jeg savner han eller ikke? Ja, svarer Midtsjø forlegent.

«Takk for støtten» eller «takk for meg»? Flere kilder sier til VG at AZ Alkmaar hadde representanter på Lerkendal for å se på Fredrik Midtsjø. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Norges Xavi

I «skjebnekampen» mot Celtic var det ingen som åpnet bedre enn Fredrik Midtsjø. Rosenborgs venstre indreløper dominerte kampen, som en norsk blanding av Barcelonas Iniesta og Xavi. Det var dribleraid, danseserier og involveringer det luktet spansk av.

Men da Midtsjø sluknet, sluknet også Rosenborg.

– Jeg ønsker alltid å prege kamper og være en av de bedre utpå der. Noen ganger lykkes jeg, andre ganger ikke. Jeg forsøker alltid å gjøre mitt beste for at Rosenborg skal vinne kamper, og at vi skal lykkes både i Eliteserien og i Europa.

– Dårlig selvtillit?

– Nei, jeg føler ikke at det er selvtilliten det skorter på. Jeg har bra selvtillit. Misser jeg på en pasning eller to, så er det bare prøve på igjen. Men jeg har nok sikkert spilt bedre kamper, det har jeg.

Sportssjefen

Stig Inge Bjørnebye vil snakke minst mulig om overganger og mest mulig om andre ting, når han stopper ved VGs post i pressesonen etter kampen.

– Er det kontakt mellom Rosenborg og en mulig kjøperklubb?

– Nei, ikke akkurat nå, sier Rosenborg sportssjef.

– Har det kommet bud fra AZ Alkmaar?

– Vi har en policy, som dere sikkert vet, om at vi ikke kommenterer overganger. Det er mange gode grunner til å ikke kommentere en slik prosess.

Kompliment til Rosenborg

0-1-tapet sammenlagt gjør at Rosenborg går glipp av enorme millionbeløp, og er grunn nok til at VG må spørre om Rosenborg er avhengig av å selge spillere for å lande de økonomiske målene.

– Nei, vi må ikke selge. Vi er i god posisjon i forhold til økonomi og budsjett, det er ikke om vi avanserer, eller ikke, som avgjør om vi må selge.

– Men alle har sin pris, selv Midtsjø?

– Ja, alle har sin pris. Men historien i Rosenborg snakker godt for seg. Vi er en selgende klubb, og det kommer vi til å være i fremtiden også. Det er slik det fungerer for oss. Vi produserer spillere samtidig som vi ønsker å ha et lag som er konkurransedyktig på så høyt nivå som mulig, også internasjonalt. Da vet vi av erfaring at det blir interesse rundt spillere. Det er ikke noe nytt, det har alltid vært sånn. Det er en kompliment til hvordan vi jobber egentlig.