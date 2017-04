Tysk politi undersøker islamistisk kobling etter Dortmund-angrepet

Etter angrepet som rammet spillerbussen til Borussia Dortmund, ble det funnet et brev hvor avsenderen tar på seg skyld. Der skal julemarked-angrepet i Berlin ha vært nevnt.

Tirsdag kveld, ikke lenge før Borussia Dortmund skulle ta imot Monaco til mesterliga-kamp, skjedde hendelsen som rystet Tyskland - og fotballverden.

Drøye 10 kilometer fra Signal Iduna Park ble Borussia Dortmunds lagbuss rammet av tre eksplosjoner, og klubbens spanske midstopper Marc Bartra ble sendt på sykehus.

Kobles til julemarked-angrepet



Tysk politi undersøker nå det de kaller islamistiske forbindelser til eksplosjonene som gikk av ved spillerbussen, melder DPA.

I brevet som ble funnet på stedet, skal julemarked-angrepet i Berlin ha vært nevnt, melder AFP ifølge Sky News.

I kjølvannet av hendelsen, sier tysk politi at de «undersøker alt, i alle retninger». Dortmund politiets talskvinne Nina Vogt, sier til ZDF television at det er naturlig at det undersøkes i alle retninger, og at de på dette tidspunktet holder alle muligheter åpne.

Kampen ble naturligvis utsatt som følge av hendelsen, men ifølge Borussia Dortmunds president Reinhard Rauball er det grunn til å tro at spillerne fortsatt er rystet.

– Hvordan laget har det? Du kan jo se for deg om de sov godt eller dårlig i natt, sier han.



RYSTER OPP: Politiet i Dortmund sikret onsdag morgen området hvor eksplosjonene fant sted. Det er ventet ekstra vakthold på kveldens kamp. Foto: Rolf Vennenbernd , AP

Oppgjøret mellom Borussia Dortmund og Monaco spilles klokken 18.45, og det ventes forsterket vakthold på berømte Signal Iduna Park. Kampen kan du forøvrig følge på VG Live her.

Spiller for Bartra



Etter hendelsen ble spillerne etterhvert sendt hjem for å få tilbringe tid med familien sin, men samles igjen onsdag morgen. Da skal de prøve å fordøye gårsdagens hendelser, samtidig som de skal prøve å forberede seg til møtet mot Monaco.

– Dette er utvilsomt en vanskelig situasjon for laget, som ikke har vært borti en lignende situasjon før, sier han, og legger til:

– Likevel er jeg trygg på at laget kommer til å gjøre sitt beste, og kommer til å levere av ypperste kvalitet i kveldens Champions Leauge-kamp.

I videovinduet under kan du se Monaco-fansen hylle Borussia Dortmund.

Bartra, som var den eneste spilleren som ble sendt til sykehus etter hendelsen, opererte hånden for en bruddskade natt til onsdag. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Vi er alle i sjokk, og tankene våre går til Marc, sa kaptein Marcel Schmelzer, og la til at de håper han blir raskt frisk igjen.

Mens noen har reagert på at kampen skal spilles allerede dagen etter hendelsen, skal det være motiverte Borussia Dortmund spillere. Rapporter fra klubbens leir sier at «kampen skal spilles for Marc».

I tillegg til Bartras skade, ble også en politimann som eksorterte bussen såret i eksplosjonene. Han er tatt ut av tjeneste inntil videre.

