TV 2 skal sende Champions League

Norske TV-seere kan se Champions League på TV 2 fra høsten 2018.

TV 2 har inngått et samarbeid med Modern Times Group (MTG), mediehuset som eier Viasat-kanalene, som innebærer at de sammen har rettighetene for Champions League i det norske markedet. Det melder TV 2.

Fra og med høsten 2018 vil Champions League-fotball sendes på TV 2. Kanalen har første- eller andrevalg av kamper på alle kampdager. Rettighetene gjelder fra høsten 2018 til og med våren 2021.

– Jeg er enormt glad for at vi har sikret oss denne rettigheten. Nå skal vi vise to av de aller mest attraktive kampene hver eneste runde, inkludert finalerundene. Disse vil bli vist eksklusivt på TV 2s kanaler i Norge og tilgjengeliggjort på TV 2 Sumo. Også finalen vil vises på TV 2, sier TV 2-sjef Olav Sandnes til sin egen kanal.

MTG/Viasat vil, når samarbeidet med TV 2 trer i kraft på høsten 2018, ha hatt rettighetene til Champions League i Norge sammenhengende i 26 år.

