Tror Neymar kan fikse Champions League-gull til PSG

Neymar kostet Paris Saint-Germain over to milliarder kroner. Det hjelper i jakten på Champions League-trofeet, tror eksperter.

– Neymar kan fort bli prikken over i-en for PSG. Jeg tror han vil heve dem til et nytt nivå. De har en av de sterkeste troppene i Europa. Julian Draxler, Angel Di Maria, Edison Cavani og Neymar er formidabelt offensivt, sier Roar Stokke, Viasat-kommentator, til VG.

De siste fem sesongene har endt med fire kvartfinaler og en åttedelsfinale for pariserne i mesterligaen. Tross at stjernesigneringene har rent inn og pengene ut siden klubben ble kjøpt opp i 2011.

– De vinner den franske serien og har potensial til å gå til finale i Champions League, tipper Stokke.

Klubben eies av Qatar Sport Investment, som eies igjen av myndighetene i Qatar og deres olympiske komité. Bakmannen for alt er emiren av Qatar, Hamad bin Khalifa Al-Thani.

Overgangsrekordene: 2017: Neymar til PSG, 2,1 milliarder kroner 2016: Paul Pogba til Manchester United, 920 millioner 2013: Gareth Bale til Real Madrid, 900 millioner 2009: Christiano Ronaldo til Real Madrid, 835 mill. 2001: Zinedine Zidane til Real Madrid, 486 mill. 2000: Luís Figo til Real Madrid, 386 mill. 2000: Hernán Crespo til Lazio, 370 mill. 1999: Christian Vieri til Inter, 335 mill. 1998: Denílson til Real betis, 224 mill. 1997: Ronaldo til Inter, 203 mill. 1996: Alan Shearer til Newcastle, 156 mill. 1996: Ronaldo til Barcelona, 137 mill. 1992: Gianluigi Lentini til Milan, 135 mill. 1992: Gianluca Vialli ti Juventus, 125 mill. 1992: Jean-Pierre Papin til Milan, 104 mill. 1990: Roberto Baggio til Juventus, 83 mill. 1987: Ruud Gullit til Milan, 62 mill. 1984: Diego Maradona til Napoli, 52 mill. 1982: Diego Maradona til Barcelona, 31 mill.

– Neymar kan selvfølgelig bidra til at de nærmer seg enda mer. På sitt beste har PSG vist at dem har nivået inne i Champions League, og når dem får en av verdens beste spillere vil det selvsagt hjelpe, sier Petter Myhre, TV 2-ekspert.

I fjor slo de Barcelona 4-0 i første kamp før spanjolene på mirakuløst vis klarte å snu det med 6-1-seier.

– Neymar kan fort løfte dem opp på Barcelona, Juventus og Real Madrid sitt nivå. Det kan fort bli en semifinale og da er en finale innen rekkevide, sier Stokke.

Også i 2014/15- og 2012/2013-sesongen ble PSG sendt ut av turneringen av nettopp Barcelona. Ifølge Opta har ingen spiller scoret flere mål mot PSG i mesterligaen enn nettopp Neymar.

Men hva med presset på mennesket i fotballskoene som er hentet for over to milliarder kroner?



– Det er en gutt som vet å takle presset. Han har vært verdensstjerne lenge og presset han hadde på seg under OL og VM på hjemmebane, kunne ikke vært større. Prislappen kunne ikke brydd han mindre tror jeg. Han vil takle det veldig bra, sier Myhre.

Press på treneren



Real Madrid har vunnet turneringen de to seneste årene, før Barcelona med Neymar på laget vant i 2015.

– Historien har vist at det er ekstremt vanskelig å gå til topps. Det er mange veldig gode klubber som ikke har klart det. Å si at Neymar er tungen på vektskåla er vanskelig å si, men han vil selvfølgelig bidra, sier Myhre.

Roar Stokke retter press på treneren til PSG, Unai Emery, som hadde en svak sesong i fjor hvor seriegullet i den hjemlige ligaen ble tapt til Monaco.

– Nå er resten opp til Unai Emery som har veldig mye å bevise i sin andre sesong. Han skal sette sammen det sterkeste laget og håndtere de store profilene, og få det beste ut av dem. For meg så må Emery eie garderoben med så store profiler der, for at PSG skal ta ut hele potensial, sier Stokke.

Mens de spanske lagene Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid og italienske Juventus har dominert finalen de siste årene har Englands suksess uteblitt.

– Det blir interessant å se om det er noen av de engelske lagene som kan nærme seg. Med pengebruken dem har hatt de siste årene, bør dem absolutt det, mener Myhre.

– Jeg tror engelske klubber kommer sterkt denne sesongen, spår Stokke.