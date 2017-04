Jan Åge Fjørtoft (50) sto på Dortmunds hjemmearena tirsdag kveld og ventet på at Dortmund-spillerne skulle ankomme i spillerbussen.

De kom aldri, og Fjortøft måtte raskt skifte rolle fra å skulle formidle en fotballfest fra Dortmund, til å dekke angrepet mot klubbens spillerbuss.

VG prater med Fjørtoft idet han er på vei til hotellet fra stadionområdet, der han har sett Monaco-laget gjennomføre en treningsøkt på den tyske gressmatta.

– Vi pleier alltid å møte spillerne da de kommer til stadion, men så kom de ikke, sier Fjørtoft til VG.

Raskt fikk de informasjon om eksplosjonen ved Borussia Dortmunds buss. Den tidligere Eintracht Frankfurt-spilleren tenker nå på hvordan hendelsen vil påvirke hjemmelaget i den utsatte kvartfinalekampen, som skal spilles onsdag kveld.

PÅ JOBB: Jan Åge Fjørtoft var på Signal Iduna Park tirsdag kveld. Her på jobb for Viasat i februar 2012. Foto: Krister Sørbø , VG

– Det blir jo med en gang spekulasjoner rundt hvordan spillerne takler dette. De er en ung tropp, og jeg tenker på de som skal sette seg i spillerbussen i morgen for å kjøre til stadion igjen. Det blir spesielt, sier Fjortøft videre.

Tenkte over sperringene

Han roser informasjonsflyten på Dortmunds hjemmearena.

– Det sto 70 000 mennesker og scrollet på mobilen for å få siste nytt, men det var aldri panikk.

Borussia Dortmunds 26 år gamle spanske midtstopper, Marc Bartra, skal ha pådratt seg en skade i hånden. Spanjolen ble truffet av glass-splinter.

– Jeg satt på bakerste rad ved siden av Marc Bartra, som ble truffet av splinter fra et knust vindu, sier keeper Roman Bürki til den sveitsiske avisen Blick.

– Vi senket hodene eller la oss på bakken hvis det var mulig. Vi visste ikke om det kom til å skje noe mer, sier keeperen videre.



Tidlige meldinger fra Dortmund-leiren fortalte at spillerne var samlet på et hotell.

EKSPLOSJON: 10 kilometer fra sin egen hjemmebane stoppet bussturen for Borussia Dortmund. Ruter ble knust, og Marc Bartra ble skadet i hendelsen. Foto: Martin Meissner , AP

– Vi har nå fått vite at Dortmund-spillerne er hjemme hos sine familier. Det er selvfølgelig mange ulike reaksjoner på dette blant spillerne, sier Fjørtoft like etter klokken 22 tirsdag kveld.

I lys av nylige hendelser, gjorde Fjørtoft seg ubevisst noen tanker på vei til Dortmunds hjemmearena tirsdag kveld.

– Over broen på vei til stadion i dag noterte jeg meg at det var satt opp sperrer. Jeg tenkte at her kan ingen lastebiler eller busser kjøre inn. Man blir oppmerksom på sånt med tanke på alt som har skjedd. Man tenker ikke at det skal skje der man er, her og nå, sier Fjørtoft, og legger til:

– Dette er en stadion som betyr svært mye for meg. Jeg debuterte her mot Dortmund. Jeg kjenner mange her, og det er klubb som alltid er fantastisk hyggelig å komme til.

– Sport kan forandre verden



Han forteller om noen hektiske minutter etter at hendelsen ved spillerbussen ble gjort kjent.

– Alle løp rundt og prøvde å få mest mulig informasjon. Dortmund gjorde en veldig bra informasjonsjobb. Så skal man forvalte den informasjonen. Vi fikk vite at kampen kom til å bli avlyst, men måtte holde tilbake den informasjonen en stund, forteller den tidligere Bundesliga-proffen.

– Det handler om å ha en strategi for å holde 70 000 mennesker rolige. Det skal Dortmund ha ros for, det ble ingen panikk. Det fineste øyeblikket var det Monaco-fansen sang til Dortmund-fansen.



Se videoen fra hendelsen Fjørtoft sikter til her:

Fjørtoft hyller gesten fra de tilreisende supporterne, før han ser det hele i et større perspektiv:

– Det er sånn fotballen skal være. Jeg står opp hver eneste dag og mener at sport kan forandre verden. Fotball skal være en integreringsarena hvor mennesker skal kunne respektere hverandre på tross av hudfarge, religion og nasjonalitet, sier Fjørtoft.

Han håper onsdagen blir tirsdagskveldens rake motsetning.

– Nå vandrer jeg fra stadion og føler tomhet. Det er bare håpløst, men håpet er at på denne tiden i morgen skal fotballen vise seg fra sin beste side igjen.