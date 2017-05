Tallene som viser at Real Madrid sliter mot Juventus

Så veldig mye større kan ikke en Champions League-finale bli. Her er alle møtene mellom Real Madrid og Juventus.

– Det kommer til å bli en herlig finale, sa Zinedine Zidane på pressekonferansen etter at Atlético Madrid var slått ut.

Han kjenner finalemotstanderen veldig godt. Zidane spilte i «Juve» fra 1996 til han gikk til Real Madrid i 2001.

– Jeg ble en mann og en bedre spiller der. Det er en stor klubb, og jeg vil alltid ha Juventus i mitt hjerte, sier han og mener det er en helt åpen finale mellom de to gigantene som begge har 32 seriemesterskap (etter at Juventus er fratatt to). Real Madrid har vunnet cupen 19 ganger, Juventus 11.

Den store forskjellen finnes i Europa: Der Real Madrids storhet er definert av suksessen i Serievinnercupen/Champions League, har Juventus fått et ørlite taperstempel.

Real Madrid vant de fem første turneringene og er oppe i 11 pokaler, Juventus har tapt sine fire siste finaler og har bare to triumfer.

STOR OPPGAVE: Terje Hauge og den norske dommertrioen ledet Real Madrid mot Juventus på Santiago Bernabeu i 2003. Linjemann Ole Hermann Borgan (til høyre) og Hauge skulle spille en hovedrolle (les her). Real vant 2-1, men Juventus ble for sterke i returen. Her er kapteinene Alessandro Del Piero og Fernando Hierro foran kampen. Foto: GETTY IMAGES

Derfor skulle man kanskje også tro at Real Madrid har vært bedre enn Juventus i de interne møtene, men slik er det ikke.



Dette blir den tiende sesongen lagene møter hverandre siden europacupstarten i 1955, alle kampene i Serievinnercupen/Champions League. Historien viser at det nesten ikke kan bli jevnere, men Juventus er faktisk marginalt bedre:

• • Syv ganger har de møtt hverandre i utslagskamper/finale. Juventus har gått seirende ut fire ganger (Real Madrid vant den eneste finalen, i 1998, da Zidane spilte i Juventus).

• • De har møttes i 16 enkeltkamper: Syv seire hver, to uavgjort og målforskjell 20-17 i Juventus' favør.

• • Det er nesten alltid jevnt. Ingen av de 16 kampene er vunnet med mer enn to mål.

Her er alle møtene:

1) 1961/62, kvartfinale i Serievinnercupen

Juventus – Real Madrid 0-1, Real Madrid – Juventus 0-1, Real Madrid – Juventus 3-1 (omkamp, spilt i Paris). Real Madrid videre.

• • Real Madrid vant i Torino, men tapte for første gang i europacupen på hjemmebane (hadde 21 seire og én uavgjort). Men Juventus brøt rekken, vant 1-0 og uken etter ble det spilt en omkamp i Paris. Der var Real Madrid for sterke, men senere ble det tap for Benfica og Eusebio i finalen.

2) 1986/87, 2. runde, Serievinnercupen

Real Madrid – Juventus 1-0, Juventus – Real Madrid 1-0 (eeo, 1-3 etter straffer). Real Madrid videre.

• • Det gikk 25 sesonger før de møttes igjen. Antonio Cabrini og Emilio Butragueno ble matchvinnere i hver sin kamp, før Real Madrid ble for sterke igjen, denne gangen etter ekstraomganger og straffer. Real Madrid tapte for Bayern i semifinalen. Porto vant til slutt.

3) 1995/96, kvartfinale Champions League

Real Madrid – Juventus 1-0, Juventus – Real Madrid 2-0. Juventus videre.

• • Raúl matchvinner i Madrid, da Real Madrid burde vunnet med større sifre. Alessandro Del Piero og Michele Padovano scoret da Juve vant foran 69.000 på Stadio delle Alpi i returen. Juventus endte opp som mestere etter straffeseier over Ajax i finalen.

4) 1997/98, finale, Champions League

Juventus – Real Madrid 0-1. Real Madrid mestere.

• • Etter å ha ventet i 32 år vant Real Madrid endelig igjen. Matchvinner: Predrag Mijatović.

ZIDANE-TAP: Zinedine Zidane, dagens Real Madrid-trener, møtte gamle lagkamerater i Juventus; Alessandro del Piero (liggende) og David Trezeguet bak. Foto: AFP

5) 2002/03, semifinale, Champions League

Real Madrid – Juventus 2-1, Juventus – Real Madrid 3-1. Juventus til finalen.

Zinedine Zidane møtte sin gamle klubb, som Madrid-spiller. Real Madrid vant 2-1 hjemme, men David Trezeguet, Alessandro Del Piero og Pavel Nedved scoret i retur. Gianluigi Buffon reddet straffe fra Luis Figo på 2-0, Zidanes sene redusering ble uten betydning. Juventus tapte finalen mot Milan etter straffer.

6) 2004/05, 8-delsfinale, Champions League

Real Madrid – Juventus 1-0, Juventus – Real Madrid 2-0 eeo. Juventus videre.

• • Marcelo Zalayeta matchvinner fire minutter før slutt i ekstraomgangene. Juventus tapte for senere vinner Liverpool i kvartfinalen.

7) 2008/09, gruppespill, Champions League

Juventus – Real Madrid 2-1, Real Madrid – Juventus 0-2.

• • Juventus vant begge kampene, men surret litt mot Bate Borisov og Zenit så begge lag gikk videre med 12 poeng og fire plussmål. Begge lagene ble slått ut i 8-delsfinalen.

8) 2013/14, gruppespill, Champions League

Real Madrid – Juventus 2-1, Juventus – Real Madrid 2-2.

• • Real Madrid suverene, Juventus nummer tre i gruppen og slått ut. Real Madrid slo nabo Atlético i finalen.

9) 2014/15, semifinale, Champions League

SISTE MØTE: I dag er de lagkamerater i Real Madrid, Marcelo og Alvaro Morata (til høyre). I denne semifinalen var de motstandere, og Morata ble den store Juventus-helten. Foto: REUTERS

Juventus – Real Madrid 2-1, Real Madrid – Juventus 1-1. Juventus til finalen.

• • Real Madrid-oppdratte Alvaro Morata scoret i begge oppgjørene. For Juventus. Juve tapte senere finalen mot Barcelona.

Kilde: UEFA