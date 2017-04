Staberg vil ha videodømming: – Tiden er overmoden

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg (47) er utelukkende positiv til videodømming – og tror det snart kommer til norsk fotball.

– Jeg har bestandig vært for hjelpemidler. Det er som vi fikk se i går; det er vanskelig nok å dømme som det er. Så hvorfor man ikke har begynt med det tidligere, det skjønner ikke jeg, sier Staberg til VG.

Video-debatten raser etter tirsdagens kontroversielle Real Madrid-seier mot Bayern München, der tyskerne ble straffet av tre åpenbare dommerfeil. Staberg ønsker videoteknologien hjertelig velkommen.

– Tiden er overmoden i og med at videoproduksjonene er så gode som de er. Selv i Norge er det helt sikkert muligheter til å innføre det i toppfotballen ganske raskt, sier han.

VAR TOPPDOMMER: Per Ivar Staberg, her under en eliteseriekamp mellom Strømsgodset og Stabæk i 2012. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Mener 40 sekunders venting er greit

Videodømming ble testet under en privatlandskamp mellom Frankrike og Spania. Da ble to målsituasjoner avgjort i en TV-buss utenfor stadion. Det tok rundt 40 sekunder før den endelige dommen falt etter å ha analysert TV-bildene.

– Er 40 sekunder for lenge å vente?

– Nei. Det er innafor. Det må det være for både tilskuere og utøvere når alternativet er at feil lag vinner kampen.

– Blottlegges ikke dommernes feil i enda større grad ved videodømming?

– Jo, selvfølgelig. Men alternativene, hvis jeg tenker meg tilbake til min egen dommerkarriere, er enten å rette opp i en feil du har begått, eller bare leve med det. Det valget er relativt enkelt, da vil du selvsagt rette opp feilen, sier Staberg.

Tror på norsk videodømming om 2–3 år

I utgangspunktet skal videodømming brukes ved fire bestemte tilfeller: Uregelmessigheter i forbindelse med en scoring, situasjoner i sekstenmeteren der det er usikkerhet rundt et straffespark, regelbrudd som kan føre til rødt kort, og dersom feil spiller har fått gult eller rødt kort.

Staberg er positivt, men ønsker å legge til én ting til.

– Jeg ville gitt hvert lag én mulighet hver per kamp til å be om videodømming dersom de ønsker det, som i tennis. Da får du også inn et strategisk element, sier den tidligere toppdommeren.

Han understreker at han – i likhet med VGs fotballkommentator – synes det er synd at debatten rundt svake dommeravgjørelser overskygger store fotballkamper. Han tror videodømming vil føre til at gode spillerprestasjoner blir satt i fokus i stedet for dårlige dommerprestasjoner.

Nå forventer han snart å se videodømmingens inntog i norsk fotball.

– Det tror jeg ikke kommer til å ta lang tid. Hvis vi forutsetter at Bundesliga får gode erfaringer, tenker jeg at man har det i Norge om to eller tre sesonger. Det er ikke enorm ressursbruk som skal til, bare litt programvare som må investeres i, og én eller to videodommere på jobb. Det synes jeg er veldig forsvarlig ressursbruk, sier Staberg.

Hobber Nilsen: – Positiv

Eliteserie-dommer Ola Hobber Nilsen har tidligere trukket tilbake et Sandefjord-mål etter å ha forhørt seg med sine dommerkollegaer – og etter at målet ble vist på storskjerm. For noen uker siden innrømmet han også at han burde gitt rødt kort til Marcus Pedersen under Eliteserie-åpningen mot Haugesund.

Han ønsker videodømming velkommen med åpne armer.

– Jeg er personlig positiv til video, det er et spennende prosjekt gående i UEFA, og jeg tror at i fremtiden vil videodømmingen være veldig aktuelt, sier han og utdyper:

– Alt som kan gjøre fotballen mer rettferdig er jeg positiv til. Videodømming kan bli en viktig brikke i fremtiden. Det kan gjøre at kampavgjørende situasjoner som mål, rødt kort og offside blir korrekte.

Pedersen: – Har vært skeptisk

Rune Pedersen, tidligere dommersjef i NFF og toppdommer i blant annet VM, har vært blant skeptikerne når det gjelder innføring av videodømming.

– Jeg er jo blant dem som har vært skeptisk til det, men ny teknikk må man nok bare erkjenne er på vei inn. Så får vi se hvordan det utvikler seg, sier han til VG.

– Jeg er sikker på at objektive ting som mållinjeteknologi og offside eller ting som at rett spiller får rett kort, vil bli innført. Det tror jeg ikke man får reversert selv om man er litt gammeldags.

Han ønsker samtidig å understreke at han ikke tror videodømming er så enkelt som det kan fremstå.

– Jeg tror det er veldig vanskelig. Vi kan sitte og se en situasjon fem ganger på video uten å bli enige om det er straffe eller ikke, sier Pedersen.