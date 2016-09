Son sikret viktig Spurs-seier

(CSKA Moskva-Tottenham 0-1) Etter å ha stanget og stanget de første 70 minuttene var Son Heung-min både dyktig og heldig da han kranglet inn det svært viktige seiersmålet for Tottenham.

For etter en svak hjemmekamp mot Monaco på Wembley trengte Spurs en seier for å ikke havne for langt bakpå i gruppe E. Seieren i Russland, uten flere av nøkkelspillerne, gjør at utgangspunktet brått ser mye lysere ut for London-klubben.

Gradestokken bikket såvidt åtte grader, og enkelte av spillerne valgte å spille med hansker på grunn av kulden under det iskalde møtet med CSKA Moskva.

Dårlig gressmatte

De første 45 minuttene bar preg av en dårlig og humpete gressmatte. Arena CSKA, som den så fint heter, var splitter ny før sesongen og huser 30 000 mennesker. Det var dog enkelt å se at arenaen var ny - spillerne slet med fotfeste og ballen hoppet og spratt i sitt eget tempo.

VG Live: Vi fulgte kampen minutt for minutt!

Men Tottenham var ikke mange centimeterne unna å ta ledelsen med ti minutter igjen av den første omgangen.

Dele Alli snappet opp en svak klarering av Pontus Wernbloom på 20 meter, men skuddet fra den engelske landslagsspilleren traff kun edelt metall. Det gjorde at lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Sen Son-scoring reddet Spurs

Gjestene fra London giret om etter pause og var det beste laget de siste 45 minuttene. Anført av Dele Alli og Son Heung-min hadde gjestene flere gode muligheter før den forløsende scoringen kom etter 71 minutter.

Erik Lamela fikk ball i mellomrom, vendte på en femøring og spilte Son perfekt gjennom. Alene med Igor Akinfeev var den sørkoreanske spissen både dyktig og heldig. CSKA-målvakten fikk en hånd på ballen, men kunne ikke hindre baklengsmål.

Scoringen gjorde at Tottenham-angriperen nå har scoret tre mål på de siste to kampene.

Selv om hjemmelaget skapte flere gode muligheter på tampen, holdt det ikke for laget fra den russiske hovedstaden.

Seieren gjør at Tottenham legger seg på 2.plass i gruppe E, poenget bak Bayer Leverkusen. Tyskerne slo Monaco overraskende 1-0 på Stade Louis II etter scoring av Javier Hernández. Det gjør at Leverkusen leder gruppe E med fire poeng.

Les også: Fotballfyrverkeri da Borussia Dortmund og Real Madrid spilte 2-2