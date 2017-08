KØBENHAVN/OSLO (VG) (FC København-Qarabag 2-1, totalt 2-2) Ståle Solbakken og hans FC København mistet Champions League-muligheten på verst tenkelig vis: Bortemålsregelen.

Qarabag fikk det ene målet som gjorde at FCK måtte ha tre mål for å komme inn i det aller edleste selskap i europeisk fotball. Det klarte de ikke.

Aserbajdsjan-klubben derimot kvalifiserte seg for Champions League for aller første gang. Mange av spillerne på dette laget er aktuelle for VM-kval-kampen mot Norge på Ullevaal den 1. september. De jublet vilt i Parken da Champions League-billetten var sikret. Solbakkens menn må nøye seg med Europa League.

– De er rett og slett ikke gode nok for Champions League, sa Rune Bratseth i Viasat-studio.

– Dette FCK-laget kler kanskje Europa League bedre, fastslo Vidar Davidsen som ekspertkommentator.

Ståle Solbakken var ganske enig i Viasat-intervjuet:

– Nøktern sett er det bedre å spille i Europa League, men det er det ingen som tenker på nå. Vi gjorde alt for å klare det. Selv om Europa League på mange måter er et passende nivå, vil vi aller helst møte de beste.

Senere sa han på pressekonferansen:

– Vi gjør en god kamp i dag. Den europeiske kampanjen er stort sett god nok. Vi er skuffet, fordi vi vet at om en måned ville vi ha slått det laget her.

– Jeg synes ikke det er rettferdig at Qarabag går videre, men fotball er ikke alltid rettferdig.

Ståle Solbakken var rasende da fjerdedommer markerte bare to minutter tillegg etter spilte 90 minutter. Han skjønte lite av den avgjørelsen:

Federico Santander headet FC København i ledelsen 1-0 rett før pause. Qarabag-keeper Ibrahim Sehic ville ut og bokse. Den ballen nådde han aldri. Hadde Sehic blitt på streken, hadde det neppe blitt mål. Santander ble senere skadet, og ifølge Solbakken må han trolig opereres og være ute fram til jul.

– Det betyr at vi nå må snu alle pengene en gang til, sa Solbakken. Det betyr altså at de kanskje må hente en angriper før Europa League tar til.

Han opplever et skademareritt. Erik Johansson er ute til mars på grunn av en korsbåndskade.

Danskenes håp om Champions League-spill fikk et kraftig skudd for baugen da gjestene utlignet til 1-1 etter 63 minutter. FC København-forsvaret sov utilgivelig, og Qarabags sørafrikanske storspilleren Dino Ndlovu utnyttet det.

– En god sørafrikaner avgjorde foran to passive midtstoppere, sa Rune Bratseth i Viasat-studio.

Men publikum i Parken fattet nytt håp etter 68 minutter. Peter Ankersen viste noen vakre detaljer før han la inn og fant Andrija Pavlovic på bakerste stolpe. Han stanget inn 2-1 ledelse i kampen.

Men 2-2 sammenlagt var ikke nok for danskene, som ikke scoret på bortebane. Qarabag var derfor videre på bortemål.

FCK tapte altså 1-0 i Baku, og den norske treneren var på forhånd klar på at laget fra Aserbajdsjan var favoritt i det som var Solbakkens 100. kamp i Europa.

FC København sliter kraftig med å trekke folk til Parken i ligaen, men folk kjenner sin besøkelsestid når det er europeisk festaften. Det var en elektrisk stemning onsdag kveld.