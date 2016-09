Solbakken hylles i danske aviser: – Får laget til å prestere perfekt

Ståle Solbakken og FC København knuste belgiske Brugge og lukter på Champions League-avansement. Ikke rart nordmannen hylles i danske medier.

Solbakken tildeles karakteren 12 – høyest på skalaen – hos Berlingske Tidende etter den råsterke 4-0-seieren mot de belgiske regjerende mesterne i går kveld.

«Han sa på forhånd at FCK var favoritter og stilte med et lag som levde opp til forventningene, nøytraliserte motstanderen og vant overlegent. Gratulerer», skriver avisen. Det er bare Mathias Zanka som kan skryte på seg samme skussmål fra en av Danmarks største aviser.

– Lar seg høre i resten av Europa



Solbakken scorer også høyt hos Ekstra Bladet. Der får nordmannen karakteren fem av seks i avisens «folkebørs», hvor også leseren gis mulighet til å karaktersette sin mening. FC København-treneren snitter i skrivende stund på karakteren 5,34 hos «folket». Ingen tvil om at det danske folk er fornøyd med jobben som ble gjort.

«Forsøket på å skape noe kreativt med Falk og Verbic i startoppstillingen slo ikke helt til. Hadde tydeligvis vært opptatt av tålmodighet, og det viste seg å være helt riktig», skriver Ekstra Bladet. Avisens sportsredaktør Allan Olsen er imponert.

– 4-0-seieren er et resultat som lar seg høre i resten av Europa og Ståle Solbakken skal ha for at han igjen får laget til å prestere perfekt på sine oppgaver i Champions League, melder han.

– Et mesterstykke



Bare to kamper inn i gruppespillet er det Champions League-feber i Danmarks hovedstad. Fra før har hovedstadslaget knallsterke 1–1 på bortebane mot Porto, i en kamp hvor FCK spilte nesten en halvtime med ti mann. Andre omgang mot Brugge i går kveld ble en maktdemonstrasjon og fire mål på 37 minutter.

Nå tror også avisene på avansement til det gjeve sluttspillet. Det snakkes ikke om den «hederlige» tredjeplassen som gir innpass i Europa League.

– Vi har fått en god start og kommer til å være med helt ut, sa Solbakken selv.

FC København har fire poeng. Leicester topper gruppen med full pott, mens Porto (ett poeng) og Brugge (kun tapt) ligger i bunnen av gruppe G.

– Første omgang var godkjent. Den andre ble et mesterstykke og bør gi FCK forhåpninger om mer enn tredjeplassen. Solbakken la press på seg selv og laget ved å ta på seg favorittstempelet mot en klubb, hvor spillerbudsjettet er mer enn dobbelt så stort som hans eget. Men i Parken skulle man tro at det var omvendt, skriver Jyllands – Posten, og belønner Solbakken med toppkarakteren 12.