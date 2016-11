Solbakken etter 0-0 mot Leicester: – Vi lever!

KØBENHAVN/OSLO (FC København – Leicester 0-0) Ståle Solbakkens gutter leverte nok en solid prestasjon i Champions League og var nærmest seieren mot Premier League-mesteren.

Men det danske laget manglet litt marginer på å ta en ny storskalp hjemme i Parken. Uansett er FCK så godt som klare for avansement til Europa League på nyåret. Med to kamper igjen, og to poeng opp til Porto, lever også drømmen om åttedelsfinale i Champions League.

– Vi har tre store sjanser i andre omgang. Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen. Vi lever og jeg er veldig tilfreds med spillerne, sier Ståle Solbakken til Viasat 4.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi ønsker å gå til sluttspillet, sier Leicester-manager Claudio Ranieri, vel vitende om at det er så godt som i boks.

Nær seieren på slutten



I siste minutt av ordinær spilletid var hjemmelaget svært nær ved å knipe seieren. Kasper Kusk la inn, Andreas Cornelius steg skyhøyt til værs og headet ballen i det lengste hjørnet – men Kasper Schmeichel fikk reddet avslutningen.

Heller ikke på returen lyktes Federico Santander med å sette inn seiersmålet.

Dermed endte det målløst – selv om FC København var best i banespillet og skapte mest.

– Jeg kunne ikke drømt om å være i en så god situasjon før vi startet Champions League, sier Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Noen minutter tidligere møtte Ranieri mediene, og han var åpenbart imponert over FCKs taktiske nivå.

– Jeg er veldig fornøyd mot et veldig, veldig godt organisert lag. Men vi stoppet dem godt. Og har ennå ikke sluppet inn mål, sier Leicesters italienske manager.

Hovedstadslaget gikk i strupen på Leicester den første halvtimen. Offensive, aggressive og energiske var Solbakkens gutter ikke langt unna å skape flere store sjanser.

Både Danny Drinkwater og Robert Huth levde farlig med taklinger som var i nærheten av rødt kort, men begge slapp unna med gult.

Etter pause jevnet kampen seg ut. Sist sesongs nøkkelmenn hos den engelske seriemesteren, Riyad Mahrez og Jamie Vardy, begynte å vise seg frem. Og FCK-spillerne merket åpenbart kjøret fra den første omgangen.

Etter 64 minutter ble Vardy felt rett innenfor 16-meteren. Engelskmannen gikk i bakken, tydelig misfornøyd med ikke å få straffespark. Men det hadde i så fall vært billig.

Avgjørende kamp hjemme mot Porto



Så overtok hjemmelaget – igjen.

Fem minutter senere rullet danskene opp et bra angrep på venstrekanten. Benjamin Verbic møtte innlegget upresset ved 16-meteren, men skuddet gikk himmelhøyt over. Minuttet senere var samme mann enda nærmere scoring etter et godt innlegg fra Ludwig Augustinsson. Avslutningen ble imidlertid stoppet i godt samarbeid mellom Kasper Schmeichel og en Leicester-forsvarer.

72 minutter var spilt da Thomas Delaney skjøt opp i hånden på Robert Huth. Danskene ropte på straffespark, men ble ikke hørt.

Likevel skal FCK være godt fornøyd med å ha spilt to jevne kamper mot sist sesongs Premier League-mester.

– Kan ikke putte lista så mye høyere



– De har null store sjanser. Det er ikke mange lag som greier det, sier Solbakken om eget lags prestasjon.

– Vi kan ikke putte lista så mye høyere enn dette. Det er de engelske mesterne, og de er vant til et høyere tempo enn oss, tillegger nordmannen.

– Samme historie som i den forrige kampen. Men vi gjør en god innsats igjen. Jeg tror det kun er den danske pressen som ikke er fornøyd med at vi vinner denne kampen, sier Thomas Delaney til Viasat 4.

I den andre kampen i gruppen vant Porto 1-0 mot Club Brugge. Dermed ligger det an til en avgjørende finale om Champions League-avansement mellom København og Porto i Parken 22. november.

– Hvis vi vinner der er vi i «pole position» før den siste kampen, sier Solbakken.

For da vil FCK være ett poeng foran portugiserne før den siste kampen. Da møtes Brugge – København og Porto – Leicester.

